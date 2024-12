13 ngân hàng trả lãi suất huy động trên 6%/năm, gửi ở đâu lợi nhất?

Ngày càng có nhiều ngân hàng trả lãi suất tiền gửi tiết kiệm trên 6%/năm sau làn sóng tăng lãi suất huy động vừa mới đây. Thống kê của VietNamNet từ bảng lãi suất huy động niêm yết công khai tại các ngân hàng, hiện có tới 13 ngân hàng đẩy lãi suất tiền gửi lên mức 6%/năm trở lên. Trong số đó, lãi suất tiền gửi cao nhất là 6,4%/năm, do Eximbank niêm yết với tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng vào các ngày cuối tuần. Mức lãi suất huy động 6,3%/năm được MSB niêm yết dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng. Tuy nhiên, MSB giới hạn mức lãi suất ưu đãi này cho cán bộ nhân viên, những người đang làm việc tại Tập đoàn TNG và các công ty con, khách hàng cá nhân nhận lương qua tài khoản thanh toán mở tại MSB và khách hàng ưu tiên. Ngân hàng BVBank mới đây cũng công bố lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,3%/năm cho mọi đối tượng khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn từ 18 đến 24 tháng. BVBank niêm yết lãi suất ngân hàng 6,2%/năm cho khách gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 15 tháng, 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đây cũng là ngân hàng hiếm hoi đưa lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng chạm ngưỡng 6%/năm. Ngoài ra, GPBank cũng đang mời chào khách hàng gửi tiền với lãi suất cao nhất lên đến 6,35%/năm. Mặc dù vậy, theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do GPBank công bố, lãi suất cao nhất đang là 6,15%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng. Trong khi lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng được đẩy lên 6,05%/năm. Ngoài BVBank, lãi suất huy động 6,2%/năm còn được áp dụng tại Indovina Bank (kỳ hạn từ 24 đến 36 tháng). Ngân hàng liên doanh này áp dụng mức lãi suất 6,05%/năm cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn 13-18 tháng. Mức lãi suất trên đã giảm so với tháng trước, khi Indovina Bank niêm yết đến 6,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 24 đến 36 tháng, 6,2%/năm cho kỳ hạn từ 13 đến 18 tháng. Lãi suất huy động 6,1%/năm được nhiều ngân hàng áp dụng. Trong đó, Ngân hàng Hiện Đại Việt Nam (MBV) và Dong A Bank niêm yết mức lãi suất này cho tiền gửi kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng; SHB niêm yết cho kỳ hạn từ 36 tháng trở lên; Saigonbank kỳ hạn 36 tháng; HDBank kỳ hạn 18 tháng. Với lãi suất huy động 6%/năm, CBBank đang niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng; BaoVietBank niêm yết cho tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn từ 15 đến 36 tháng. Ngoài ra, Saigonbank cũng niêm yết lãi suất ngân hàng 6%/năm cho kỳ hạn tiền gửi từ 13 đến 24 tháng; Dong A Bank niêm yết cho kỳ hạn 13 tháng; ABBank và BVBank niêm yết cho kỳ hạn 12 tháng và Viet A Bank niêm yết cho kỳ hạn 36 tháng. LÃI SUẤT HUY ĐỘNG KỲ HẠN TỪ 12 THÁNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG (%/NĂM) NGÂN HÀNG 12 THÁNG 18 THÁNG 24 THÁNG 36 THÁNG BVBANK 6 6,3 6,3 6,3 IVB 5,95 6,05 6,2 6,2 GPBANK 6,05 6,15 6,15 6,15 DONG A BANK 5,8 6,1 6,1 6,1 OCEANBANK 5,8 6,1 6,1 6,1 SHB 5,5 5,8 5,8 6,1 SAIGONBANK 5,8 6 6 6,1 CBBANK 6 6 6 6 BAOVIETBANK 5,8 6 6 6 VIET A BANK 5,7 5,9 5,9 6 BAC A BANK 5,6 5,95 5,95 5,95 OCB 5,3 5,5 5,7 5,9 VIETBANK 5,6 5,9 5,9 5,9 NAM A BANK 5,6 5,7 5,7 5,9 PGBANK 5,5 5,8 5,9 5,9 MB 5,1 5,1 5,9 5,9 NCB 5,8 5,8 5,8 5,8 LPBANK 5,5 5,8 5,8 5,8 MSB 6,3 5,8 6,3 5,8 TPBANK 5,3 5,5 5,8 5,8 PVCOMBANK 5,1 5,8 5,8 5,8 ABBANK 6 5,7 5,7 5,7 KIENLONGBANK 5,7 5,7 5,7 5,7 SACOMBANK 5,4 5,6 5,7 5,7 VPBANK 5,5 5,5 5,6 5,6 HDBANK 5,6 6,1 5,5 5,5 SEABANK 5 5,45 5,45 5,45 VIB 5,3 5,4 5,4 EXIMBANK 5,2 5,8 5,9 5,2 VIETINBANK 4,7 4,7 5 5 AGRIBANK 4,8 4,8 4,9 4,9 BIDV 4,7 4,7 4,9 4,9 TECHCOMBANK 4,85 4,85 4,85 4,85 VIETCOMBANK 4,6 4,6 4,7 4,7 SCB 3,7 3,9 3,9 3,9 ACB 4,9