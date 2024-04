Công an triệu tập người tung tin sai sự thật 'Đà Lạt có biến lớn, bạo động'

Tối 30/4, thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng triệu tập bà N.Th (SN 1998, trú tại xã Hiệp Thanh, huyện Đức Trọng) về việc người này loan truyền thông tin "Đà Lạt xảy ra biến lớn, bạo động" trên mạng xã hội.

Người đăng tin "Đà Lạt có biến lớn, bạo động" bị công an triệu tập. (Ảnh: Công an Lâm Đồng)