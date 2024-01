Cảnh giác với bẫy lừa đảo ‘quà tặng 0 đồng’ để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Tiếp tục chuỗi nội dung ‘Điểm tin tuần’ nhằm cung cấp thông tin hữu ích giúp người dân Việt Nam phòng chống lừa đảo trực tuyến, trong tuần 2 năm 2024 từ ngày 8/1 đến 14/1, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT khuyến nghị mọi người về 5 trường hợp lừa đảo đáng chú ý:

Chiêu lừa nâng cấp thẻ tín dụng online

Theo Cục An toàn thông tin, mặc dù đã có nhiều cảnh báo, song thời gian gần đây tiếp tục xuất hiện tình trạng người dân bị lừa đảo khi nâng hạn mức tiền trong thẻ tín dụng. Mới đây một phụ nữ ở quận Long Biên (Hà Nội) đã bị chiếm đoạt 90 triệu đồng khi nâng cấp thẻ tín dụng online.

Cụ thể, người dùng này nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng và được tư vấn nâng hạn mức thẻ tín dụng. Đối tượng sau đó đã kết bạn Zalo, gửi đường link yêu cầu nạn nhân truy cập và cung cấp thông tin Căn cước công dân, thẻ tín dụng, mật khẩu OTP và chiếm đoạt tiền trong thẻ của nạn nhân.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và thường xuyên cập nhật thông tin về an toàn trực tuyến. Tuyệt đối không được cung cấp các thông tin cá nhân như số CMND, CCCD, số thẻ, mã thẻ hay thông tin xác thực giao dịch… cho bất cứ ai qua bất kỳ hình thức nào để giảm thiểu tối đa nguy cơ bị lấy cắp thông tin và trục lợi. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.