Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 10/1. Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu DRC Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) nâng khuyến nghị đối với CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) từ phù hợp thị trường lên khả quan nhưng giảm 6% giá mục tiêu còn 31.700 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu giảm 17% trong 4 tháng qua dẫn đến bội số giá cổ phiếu/dòng tiền hoạt động năm 2025 đạt 18,0 lần, thấp hơn 16% so với mức trung bình 6 năm của công ty là 21,3 lần. Giá mục tiêu thấp hơn của VCSC đến từ việc VCSC giảm 9% tổng dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2025-2030 với các mức giảm lần lượt là 8%/9%/6% đối với năm 2025/2026/2027 và mức giảm trung bình 10% đối với giai đoạn 2028-2030, một phần được bù đắp bởi tác động tích cực của việc VCSC cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2025. Điều chỉnh này phản ánh dự báo biên lợi nhuận gộp thấp hơn do VCSC giả định giá cao su cao hơn cho giai đoạn 2025-2030. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 10/1 (Ảnh minh họa: KT) VCSC dự báo lợi nhuận tăng 9% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2025, được thúc đẩy bởi tăng trưởng sản lượng bán lốp radial đạt 10% so với cùng kỳ năm trước nhờ sự chuyển dịch từ lốp bias sang lốp radial và việc áp thuế chống bán phá giá (CBPG) của Mỹ đối với lốp xe tải và xe buýt (TBR) từ Thái Lan. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MSH Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), kết thúc quý III/2024, CTCP May Sông Hồng (MSH) đạt doanh thu thuần 1.748 tỷ đồng (tăng 45% so với cùng kỳ) trong đó doanh thu mảng FOB và nội địa đạt 1.540 tỷ đồng (tăng 54%); doanh thu mảng CMT tăng 1% đạt 209 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 15,2% (tăng 4,47bps) do MSH có các đơn đặt hàng lớn đến từ các đối tác như Columbia Sportwear, G-III Aperal, GAP giúp tối ưu chi phí hơn.v Lợi nhuận sau thuế của MSH trong quý III/2024 đạt 266 tỷ đồng (tăng 105%) hoàn thành 73% kế hoạch năm. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 10/1 (Ảnh minh họa:KT) Giá trị xuất khẩu mặt hàng dệt may 9 tháng đầu năm đạt 27,3 tỷ USD (tăng 8,9%). Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may tới các thị trường lớn bao gồm Mỹ đạt 12 tỷ USD (tăng 9,1%), EU đạt 3,1 tỷ USD (tăng 8,1%), Nhật Bản 3,1 tỷ USD (tăng 6,4%). Sự phục hồi này đến từ tình hình kinh tế tại các thị trường trọng điểm đang được cải thiện và lượng hàng tồn kho ở một số thương hiệu lớn đã giảm. MSH mở rộng công suất trong nước với dự án nhà máy Xuân Trường II bao gồm 50 dây chuyền đạt công suất 3.000.000 chiếc/tháng được dự kiến hoạt động vào cuối năm 2024. Ngoài ra, vào tháng 1/2024, MSH công bố kế hoạch thành lập liên doanh tại Ai Cập với MSH góp 50% vốn điều lệ, tương đương 40,7 tỷ đồng dự kiến các thủ tục thành lập công ty sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2024. KBSV khuyến nghị mua với MSH với giá mục tiêu 63.500 đồng/cổ phiếu cho năm 2025.