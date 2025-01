Cho trẻ ăn gì để hạn chế bệnh đường hô hấp khi trời rét đậm rét hại?

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, miền Bắc sắp có những ngày rét đậm rét hại. Thời tiết này khiến trẻ dễ mắc bệnh, đặc biệt các bệnh về đường hô hấp. Để phòng bệnh, cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung các loại vitamin cần thiết, giúp trẻ tăng cường sức đề kháng. Cha mẹ đừng bao giờ quên vai trò của dinh dưỡng trong việc bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ Thời tiết rét đậm, rét hại là một trong những yếu tố chính khiến trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Để bảo vệ sức khỏe của trẻ, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một chế độ ăn uống khoa học, giàu dưỡng chất có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, giữ ấm cơ thể và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh. Các bậc cha mẹ cần nhận thức rõ rằng dinh dưỡng không chỉ là nguồn cung cấp năng lượng cho trẻ mà còn là yếu tố hỗ trợ cơ thể sản sinh kháng thể, cải thiện khả năng chống chọi với các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài, TS.BS. Trương Hồng Sơn (Viện Y học ứng dụng Việt Nam) khẳng định. Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, đặc biệt dễ bị tác động bởi thời tiết khắc nghiệt. Vì vậy, việc xây dựng một chế độ ăn uống phù hợp trong mùa đông là cần thiết để giúp trẻ duy trì sức khỏe và phát triển toàn diện. Điểm danh các loại thực phẩm cần thiết cho trẻ khi trời rét đậm Thực phẩm giàu vitamin C là lựa chọn hàng đầu để tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Vitamin C có nhiều trong các loại trái cây như cam, quýt, bưởi, chanh, kiwi, dâu tây và rau xanh như bông cải xanh, cải xoăn. Trẻ có thể ăn trực tiếp trái cây hoặc uống nước ép để dễ tiêu hóa hơn. Ngoài ra, các loại rau xanh như cải bó xôi, bông cải xanh không chỉ giàu vitamin mà còn cung cấp chất xơ, tốt cho tiêu hóa và giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Thực phẩm giàu vitamin C là lựa chọn hàng đầu để tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Kẽm là khoáng chất quan trọng giúp tăng cường chức năng của hệ miễn dịch và giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp. Các thực phẩm giàu kẽm bao gồm hàu, thịt đỏ, trứng, hạt bí, đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Ví dụ, cháo hàu, súp tôm hoặc các món cá hồi không chỉ ngon mà còn cung cấp lượng kẽm cần thiết. Bên cạnh đó, thịt bò, thịt heo cũng là nguồn cung cấp kẽm dồi dào, nên chế biến thành các món hầm hoặc kho để giữ ấm cơ thể trẻ. Omega-3 là một dưỡng chất không thể thiếu trong chế độ ăn của trẻ, giúp giảm viêm nhiễm và tăng cường hệ miễn dịch. Các thực phẩm giàu omega-3 bao gồm cá hồi, cá thu, hạt chia, hạt lanh và quả óc chó. Các món như cháo cá hồi, cá thu nấu canh chua hay cá hấp đều rất bổ dưỡng và dễ ăn cho trẻ. Các loại hạt như hạt chia hoặc hạt lanh có thể thêm vào sữa chua, cháo hoặc sinh tố để tăng giá trị dinh dưỡng. Sữa và các sản phẩm từ sữa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp canxi, vitamin D và protein, giúp trẻ phát triển xương chắc khỏe và tăng cường miễn dịch. Trong mùa đông, nên cho trẻ uống các loại sữa ấm như sữa bò, sữa đậu nành hay sữa hạnh nhân để giữ ấm cơ thể. Ngoài ra, sữa chua là nguồn cung cấp lợi khuẩn tuyệt vời, hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng. Các món ăn từ phô mai như bánh mì phô mai hay súp phô mai cũng rất hấp dẫn và bổ dưỡng. Cách chế biến thực phẩm phù hợp cho mùa đông Việc chế biến thức ăn giữ nhiệt và dễ tiêu hóa là một yếu tố quan trọng để giúp trẻ dễ ăn và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Trong mùa đông, các món ăn nên được nấu chín kỹ, giữ ấm như cháo, súp, canh hầm. Điều này không chỉ giúp giữ ấm cơ thể mà còn giảm nguy cơ cảm lạnh. Tỏi và hành đều có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus tự nhiên, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh đường hô hấp, có thể được thêm vào các món ăn hàng ngày như canh, súp để tăng cường hương vị và giá trị dinh dưỡng. Ngoài ra, nên khuyến khích trẻ uống đủ nước, dù trời lạnh, để giữ ẩm đường hô hấp và ngăn ngừa viêm họng. Nước ấm, trà gừng mật ong (đối với trẻ trên 1 tuổi) hoặc nước chanh ấm là lựa chọn tốt trong những ngày lạnh giá. Thực phẩm cần tránh và những lưu ý đặc biệt Đồ ăn lạnh có thể khiến cổ họng trẻ dễ bị viêm, do đó nên hạn chế các loại thực phẩm này trong mùa đông. Thực phẩm chứa nhiều đường cũng không tốt vì làm giảm khả năng hoạt động của tế bào miễn dịch. Thay vào đó, hãy cho trẻ ăn các món ngọt tự nhiên như khoai lang, bí đỏ, chuối, táo. Ngoài ra, việc ăn đúng giờ và đủ bữa cũng là điều cần thiết để duy trì năng lượng, giúp cơ thể trẻ chống lại bệnh tật hiệu quả hơn. Mỗi ngày, trẻ nên ăn từ 3-5 bữa chính và bổ sung 2-3 bữa phụ với thực phẩm giàu dinh dưỡng. Lưu ý, cha mẹ cần theo dõi kỹ các dấu hiệu bất thường của trẻ như ho, sốt, khó thở để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời. Lời khuyên cho cha mẹ Ngoài chế độ ăn uống, cha mẹ cần chú ý giữ ấm cơ thể trẻ bằng cách mặc quần áo ấm, đeo khăn và đội mũ khi ra ngoài. Đảm bảo trẻ được ngủ đủ giấc và vận động hợp lý để duy trì sức khỏe. Việc tạo thói quen rửa tay thường xuyên và giữ vệ sinh môi trường sống cũng rất quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tật. Một chế độ ăn uống cân bằng, kết hợp với lối sống lành mạnh sẽ giúp trẻ vượt qua mùa đông rét đậm rét hại một cách khỏe mạnh và an toàn. Theo Tiền Phong