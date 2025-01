Việt Nam tặng Lào công viên hữu nghị tại thủ đô Viêng Chăn

Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam do Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào theo hình thức "chìa khóa trao tay". Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam (Ảnh: Dương Giang-TTXVN). Trong chương trình thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, sáng 10/1, tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Lễ khởi công công trình Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam, biểu tượng của tình cảm đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam có diện tích hơn 30.000m2 nằm ở huyện Xaythany, thủ đô Viêng Chăn - nơi được quy hoạch là trung tâm đô thị mới sau khi Viêng Chăn được mở rộng. Ở giữa công viên là quảng trường, hồ nước nhân tạo và xung quanh là khuôn viên cây xanh. Đặc biệt, tại quảng trường trung tâm của công viên có cụm phù điêu khắc họa các yếu tố lịch sử, văn hóa của Lào với quốc kỳ Lào và Việt Nam tung bay phía trên. Phía trước là cụm tượng 3 nhà lãnh tụ của Việt Nam và Lào: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong. Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam do Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào theo hình thức "chìa khóa trao tay". Sau khi hoàn thành, Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ là công trình vừa có tính hiện đại, vừa mang yếu tố lịch sử, văn hóa; có tính thẩm mỹ cao và cảnh quan tươi đẹp; vừa là nơi vui chơi giải trí, tổ chức các sự kiện, vừa là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đến dự Lễ động thổ dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam (Ảnh: Dương Giang - TTXVN). Tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek nêu rõ, Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam là một biểu tượng mang tính thời đại của hai nước Việt Nam - Lào, thể hiện truyền thống có từ lâu đời, được vun đắp từ lâu đời, qua nhiều thế hệ gây dựng và vun đắp. Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng, có biên giới chung, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn, cùng chung dòng Mekong. Từ xa xưa, mỗi thời đại, hai nước đều có quan hệ hợp tác hữu nghị, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong, Chủ tịch Hồ Chí Minh là những bậc tiền bối vĩ đại, nhà lãnh đạo trung kiên, có công lao to lớn trong đấu tranh, giành độc lập dân tộc và gây dựng tình hữu nghị hai nước. Những công lao đó mãi khắc ghi trong lịch sử nhân dân hai nước. Việc hai Đảng, hai Chính phủ đã quyết tâm xây dựng dự án này có ý nghĩa to lớn, với điểm nhấn chính là bức tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong nằm chính giữa trang trọng trong công viên. Nhân dịp này, Đảng, Chính phủ Lào bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ Việt Nam đã đóng góp xây dựng dự án này.