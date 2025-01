iOS 18.3 Public Beta 2 ra mắt dù mới thử nghiệm 1 ngày

iOS 18.3 Public Beta 2 mang đến tính năng tính toán lặp lại và hỗ trợ robot hút bụi thông minh trong ứng dụng Home. Apple vừa chính thức phát hành iOS 18.3 Public Beta 2 dành cho người dùng thử nghiệm công khai, chỉ một ngày sau khi ra mắt bản beta dành cho nhà phát triển. Đây được xem là bước đi nhanh chóng của Apple trong việc mở rộng phạm vi thử nghiệm các tính năng mới. Những tính năng mới đáng chú ý Bản cập nhật lần này đặc biệt chú trọng đến việc khắc phục một số hạn chế của phiên bản trước. Cụ thể, Apple đã khôi phục tính năng tính toán lặp lại trong ứng dụng Calculator - một chức năng đã bị loại bỏ trong iOS 18. Người dùng giờ đây có thể thực hiện các phép tính liên tiếp bằng cách nhấn nút equals (=) nhiều lần như trước. Tiếp nối từ bản beta đầu tiên phát hành vào tháng 12/2024, iOS 18.3 tiếp tục hoàn thiện khả năng tích hợp robot hút bụi thông minh vào ứng dụng Home. Tính năng này hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm điều khiển thiết bị thông minh toàn diện hơn cho người dùng hệ sinh thái Apple. Đánh giá và lưu ý So với các bản cập nhật iOS 18.1 và 18.2 trước đó, iOS 18.3 được đánh giá là một bản cập nhật nhỏ, tập trung chủ yếu vào việc cải thiện hiệu năng và khắc phục lỗi. Apple dự kiến sẽ giới thiệu nhiều tính năng đột phá hơn trong bản cập nhật iOS 18.4, dự kiến ra mắt vào tháng 4 tới. Người dùng cần lưu ý rằng các bản beta có thể chứa một số lỗi chưa được phát hiện, do đó nên cân nhắc kỹ trước khi cài đặt trên thiết bị chính. Nên sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện cập nhật để đảm bảo an toàn.