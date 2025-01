Hai cựu Cục trưởng cục Đăng kiểm được đề nghị giảm án

Tại phiên phúc thẩm, do 2 cựu Cục trưởng cục Đăng kiểm có tình tiết mới đó là khắc phục thêm thiệt hại nên Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trần Kỳ Hình 2-3 năm tù, Đặng Việt Hà từ 1-2 năm tù. Hôm nay (10/1), phiên xét xử phúc thẩm đối với 2 cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đồng phạm bước vào phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện VKS trình bày quan điểm luận tội. Theo đại diện VKS, trong thời gian giữ chức vụ cục trưởng Cục Đăng kiểm, các bị cáo Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà là những người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Cục Đăng kiểm. Tuy nhiên, các bị cáo đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, buông lỏng, thiếu kiểm tra giám sát, đưa ra chủ trương làm trái quy định của pháp luật, nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn; để xảy ra sai phạm, tiêu cực có hệ thống, trong thời gian dài tại các phòng trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Trung tâm Đăng kiểm, Chi cục Đăng kiểm trên cả nước. Bị cáo Trần Kỳ Hình. Ảnh: Nguyễn Huế Khi phát hiện tiêu cực, bị cáo Hình không xử lý mà còn nhận tiền hối lộ bỏ qua vi phạm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vụ lợi cá nhân, bị cáo đã nhận tiền hối lộ 7,1 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động Trung tâm Đăng kiểm, các sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện, thẩm định hồ sơ thiết kế phương tiện đăng kiểm. Ngoài ra, bị cáo còn lợi dụng chức vụ quyền hạn, vị trí công tác làm trái pháp luật, duyệt cấp đủ năng lực cho 63 hồ sơ của các cơ sở đóng tàu (phương tiện thủy nội địa) trái quy định pháp luật. Đối với bị cáo Đặng Việt Hà, sau khi được bổ nhiệm làm cục trưởng, bị cáo tiếp tục đưa ra các chủ trương, chỉ đạo nâng mức hưởng lợi của mình đối với số tiền nhận hối lộ. Do đó, bị cáo Hà phải chịu trách nhiệm chung về tổng số tiền nhận hối lộ là 40,2 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân số tiền hơn 8,5 tỷ đồng. Bị cáo Đặng Việt Hà. Ảnh: Nguyễn Huế Xét kháng cáo, đại diện VKS cho rằng, tại phiên tòa các luật sư đã đưa ra một số tình tiết về nhân thân để xin giảm nhẹ cho các bị cáo. Tuy nhiên, các tình tiết này đã được áp dụng theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự (các tình tiết giảm nhẹ khác), không phải các tình tiết mới nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo đối với 85 bị cáo. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Hoàng Xuân Thảo và Vũ Hồng Quang có đơn xin rút kháng cáo nên đề nghị HĐXX đình chỉ đối với hai bị cáo này. Đối với kháng nghị tăng hình phạt với 18 bị cáo của VKSND TPHCM, đại diện VKS xét thấy, tại diễn biến phiên toà sơ thẩm và tính chất hành vi của các bị cáo, có 5 trường hợp bản án sơ thẩm đã tuyên là phù hợp nên VKS rút kháng cáo, giữ nguyên hình phạt đối với Đặng Trần Khanh, Mai Đức Truyền, Sơn Minh Khương, Đặng Phong Em và Dương Nghĩa. Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyễn Huế Đối với 13 trường hợp khác mà VKS kháng nghị, xét toà án cấp sơ thẩm tuyên còn quá nhẹ, không phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Do đó, VKS đề nghị tăng mức hình phạt đối với các bị cáo từ 9-12 tháng và 1-2 năm tù. Đối với các bị cáo còn lại, sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ của luật sư và các bị cáo đã khắc phục thêm hậu quả của vụ án xét thấy có đủ căn cứ để chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm hình phạt cho 41 bị cáo. Trong đó, bị cáo Đặng Việt Hà đã khắc phục thêm số tiền 2,6 tỷ đồng và Công đoàn Cục đăng kiểm có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên VKS đề nghị giảm cho bị cáo này từ 1-2 năm tù (cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo này 19 năm tù). Đối với bị cáo Trần Kỳ Hình đã nộp khắc phục số tiền còn lại là 4 tỷ đồng nên đề nghị giảm từ 2-3 năm tù (cấp sơ thẩm tuyên phạt 25 năm tù cho 2 tội danh). Các bị cáo còn lại được VKS đề nghị giảm từ 6 tháng đến 3 năm. Trong đó, có 5 bị cáo được VKS đề nghị cho hưởng án treo gồm: Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Công Tùng, Nguyễn Đình Khoa, Lê Ngọc Lợi, Bùi Quốc Hưng.