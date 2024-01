Mạo danh lãnh đạo công an tỉnh gọi điện 'dọa' bí thư, chủ tịch xã để lừa đảo

Ngày 9/1, Đại tá Bùi Xuân Chiến, Trưởng Công an huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, gần đây xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên, lãnh đạo Công an huyện Tây Hòa gọi đến số điện thoại của lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp xã để thông báo số điện thoại của họ bị người khác chiếm đoạt.

Ngoài ra, chúng còn yêu cầu, "đe dọa" muốn lấy lại số điện thoại phải cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân.