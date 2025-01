Phanh ô tô phát ra tiếng ồn vừa gây khó chịu, vừa tiềm ẩn nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn. Trong quá trình di chuyển, tài xế có thể nghe thấy những tiếng động lạ phát ra ở bộ phanh. Tiếng động này tưởng chừng vô hại song có thể báo hiệu những điều bất thường ở cụm phanh. Vậy, đâu là nguyên nhân khiến phanh ô tô phát ra tiếng ồn: Má phanh mòn Má phanh ô tô bị mòn là một trong những nguyên nhân khiến phanh phát ra tiếng kêu khi đạp phanh. Sau một thời gian sử dụng, bề mặt kim loại phía sau má phanh bị mài mòn. Khi đó, các thanh kim loại va chạm vào nhau và gây tiếng ồn khó chịu. Phanh phát ra tiếng kêu lớn đồng nghĩa với việc má phanh ô tô chỉ còn khoảng 15% tuổi thọ. Lúc này, chủ xe nên thay má phanh càng sớm càng tốt. Má phanh bị mòn khiến phanh ô tô phát ra tiếng kêu khó chịu. (Ảnh: Lexus) Má phanh kém chất lượng Tiếng ồn phát ra từ phanh cũng đến từ nguyên nhân má phanh kém chất lượng. Má phanh kém chất lượng không đi kèm với các kẹp giữ mới. Các kẹp này giúp giảm độ rung khi phanh và kẹp không đạt chuẩn, từ đó gây ra tiếng ồn.Bên cạnh đó, chất liệu má phanh không đồng đều khiến tiếp xúc không đều với các đĩa phanh và bị cong vênh. Điều này tạo ra khoảng trống giữa roto và má phanh. Khi đó, bụi bẩn dễ bám vào, tạo tiếng ồn to hơn. Cụm phanh có nước/hơi ẩm Sau khi đi dưới trời mưa hoặc rửa xe và đỗ trong thời gian dài, khi sử dụng nhiều khả năng phanh sẽ phát ra tiếng động lạ. Nguyên nhân là cụm phanh bị ướt, nước bám trên kim loại gây hiện tượng oxy hóa, hình thành lớp gỉ sét mỏng ở bề mặt đĩa phanh. Khi xe di chuyển, lớp gỉ cọ vào các chi tiết trên phanh, gây tiếng ồn. Dùng má phanh khác tiêu chuẩn Theo các chuyên gia, việc sử dụng má phanh hiệu suất cao dễ gây ra nhiều tiếng động lạ hơn so với má phanh tiêu chuẩn. Nguyên nhân là do má phanh này có độ ma sát lớn, rút ngắn khoảng cách dừng, tăng độ chính xác khi đạp phanh, qua đó phát ra nhiều tiếng động hơn. Mới thay bộ phận trên phanh Má phanh hoặc đĩa phanh mới được thay thế cũng có thể phát ra tiếng động lạ. Bởi, bề mặt má phanh chưa mòn đồng đều với đĩa phanh hoặc đĩa phanh có lớp bảo vệ khỏi gỉ sét. Do vậy, các chuyên gia khuyên nên chạy rô-đa khi mới thay thế bộ phận phanh để loại bỏ tiếng động lạ. Chốt kẹp phanh thiếu dầu bôi trơn Nếu thiếu dầu bôi trơn, chốt kẹp phanh sẽ gây tiếng ồn khó chịu. Tuy nhiên, tình huống này hiếm khi xảy ra. Với trường hợp này, kỹ thuật viên sẽ thay mới chốt kẹp. Minh Phương(tổng hợp)