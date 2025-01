Vì sao Nguyễn Xuân Son không thể tranh giải Quả bóng vàng?

Nguyễn Xuân Son là cầu thủ "nội" hay "ngoại" trong cuộc bầu chọn quả bóng vàng bóng đá Việt Nam 2024? Thùy Trang xuất sắc ở hạng mục futsal hay bóng đá 11 người? Ngày 21-11-2024, tuyển Futsal nữ Việt Nam đánh bại thế lực futsal Thái Lan để lần đầu lên ngôi vô địch futsal nữ Đông Nam Á. Đêm 5-1-2025, tuyển nam Việt Nam lại đánh bại tuyển Thái Lan 3-2 trên sân Rajamangala ở chung kết lượt về AFF Cup 2024 sau lượt đi thắng 2-1, đồng thời biến tuyển Thái Lan thành cựu vô địch. Chiếc áo rách và tấm lòng của Nguyễn Xuân Son Hai đội tuyển Việt Nam truất ngôi “vương” và “hậu” ấy của hai đội tuyển Thái Lan sẽ làm thay đổi về Quả bóng vàng 2024. Nguyễn Xuân Son gần cả 1 năm 2024 khoác áo TX.Nam Định trong với tư cách là ngoại binh góp công cực lớn đưa TX. Nam Định vô địch V-League, Siêu cúp và đội vào vòng 1/8 AFC Champions League 2, ghi đến 31 bàn tại V-League. Thế rồi đến ngày 20-12-2024, Nguyễn Xuân Son đủ điều kiện 5 năm đá ở Việt Nam để anh ra mắt chơi cho tuyển Việt Nam trong trận thắng Myanmar 5-0, trong đó Son có cú đúp và 2 kiến tạo. Cả một mùa bóng 2024, Nguyễn Xuân Son trong màu TX.Nam Định với tư cách ngoại binh Rafaelson. Ảnh: AFC Nguyễn Xuân Son hòa nhập đội tuyển Việt Nam từ thời điểm ấy và bắt đầu kích hoạt cỗ máy săn bàn ghi những bàn thắng quan trọng giúp tuyển Việt Nam biến Thái Lan thành cựu vương, trong đó có cú đúp ở chung kết lượt đi AFF Cup 2024 cực kỳ quan trọng. Bây giờ ở giải Quả bóng vàng 2024 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, bầu Nguyễn Xuân Son ở hạng mục nào? Nguyễn Xuân Son - Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất 2024, hay bầu chọn vào hạng mục chính, tức Quả bóng vàng? Hạng mục nào Nguyễn Xuân Son cũng xứng đáng cả. Tuy nhiên, trên thực tế, Nguyễn Xuân Son không có tên trong danh sách rút gọn tranh giải quả bóng vàng nam dành cho cầu thủ nội, anh chỉ góp mặt trong danh sách rút gọn tranh giải cầu thủ ngoại xuất sắc nhất. Về vấn đề này, Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú giải thích, " Về Nguyễn Xuân Son, bạn ấy đã hoàn thành nhập tịch Việt Nam, nhưng thời gian thi đấu trước khi nhập tịch với tư cách ngoại binh nên để bạn ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nước ngoài. Nếu đưa vào danh sách Quả bóng Vàng nam thì không hợp lý. Có thể sang năm, Quả bóng vàng Việt Nam 2025, nếu bạn ấy xứng đáng thì có thể có tên trong danh sách cầu thủ nam xuất sắc". Khoác áo tuyển Việt Nam ngày 21-12-2024,Nguyễn Xuân Son tỏa sáng ngay và ẵm 2 giải cá nhân AFF Cup 2024. Và ở hạng bóng đá nữ lẫn futsal cũng có những điều đáng suy ngẫm về Trần Thị Thùy Trang. Trang là tuyển thủ quốc gia bóng đá 11 người, trong màu áo CLB Nữ TP.HCM vào tứ kết AFC Champions League nữ 2024-2025. Trần Thị Thùy Trang cũng là linh hồn của “nữ hoàng” mới của Futsal Đông Nam Á. Với kinh nghiệm và sức bền, Thùy Trang được tăng cường cho đội tuyển nữ futsal Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 11 tại Philippines. Chính Trang là thủ lĩnh, có thời lượng ra sân nhiều nhất ở giải Futsal Đông Nam Á và lên ngôi vô địch khi đánh bại “nữ hoàng” Thái Lan 2-1 ở chung kết để lần đầu lên ngôi. Trần Thị Thùy Trang (8) linh hồn của đội tuyển Việt Nam ở sân chơi futsal lên ngôi vô địch Đông Nam Á khi đánh bại Thái Lan 2-1 ở chung kết. Ảnh:VFF Vậy bầu chọn Trần Thị Thùy Trang vào hạng mục nào? Bóng đá 11 người hay futsal? Trên thực tế, đáng tiếc là mùa này BTC cũng không trao giải cầu thủ nữ Futsal xuất sắc nhất năm 2024, mà chỉ có hạng mục quả bóng vàng nữ (bóng đá 11 người). Do đó, Thùy Trang chỉ có trong danh sách tranh giải quả bóng vàng nữ. Ông Trần Anh Tú lý giải, "Về hạng mục Futsal nữ, không phải tôi không mong muốn. Nhưng tôi nghĩ để giải thưởng có giá trị thì phải đúng thời điểm. Futsal nữ có tổ chức giải nữ châu Á. Nhưng sau năm 2018 có dịch COVID-19 thì bị hủy. Đến năm 2025, mới khôi phục lại giải châu Á do FIFA tổ chức World Cup 2025. Từ năm 2025, chúng ta có thể đề xuất VFF tổ chức Quả bóng vàng futsal nữ, vì đội tuyển futsal nữ có những giải đấu thường xuyên như Đông Nam Á, SEA Games, châu Á và World Cup. Từ đó, những cống hiến của các cầu thủ sẽ được tôn vinh ở giải Quả bóng vàng Việt Nam xứng đáng hơn".