Xử sơ thẩm cô giáo Lê Thị Dung: TAND tỉnh Nghệ An yêu cầu thẩm phán giải trình, rút kinh nghiệm

Văn bản số 187/TA-VP ngày 21/6/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thông tin kết quả giải quyết đơn kiến nghị.

Sau khi tiếp nhận đơn, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi các Luật sư để làm việc và làm rõ nội dung cụ thể của đơn kiến nghị, đồng thời đề nghị cung cấp thêm các tài liệu để có căn cứ giải quyết nội dung kiến nghị. Các Luật sư đã có văn bản trình bày đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An giải quyết các nội dung như đơn kiến nghị và không có tài liệu cung cấp thêm.

Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An nhận được đơn kiến nghị và một số tài liệu kèm theo của Luật sư Hoàng Thị Phương và Luật sư Vũ Quang Ninh (sau đây gọi là các Luật sư) do Liên đoàn Luật sư Việt Nam chuyển đến.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Thẩm phán Nguyễn Thị Phan Hương, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên báo cáo giải trình các nội dung liên quan đến kiến nghị của các Luật sư; thu thập biên bản phiên toà, bản án hình sự phúc thẩm.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, có căn cứ xác định Thẩm phán Nguyễn Thị Phan Hương không vi phạm tố tụng tại phiên tòa như nội dung kiến nghị của các Luật sư.

Đối với nội dung kiến nghị Thẩm phán Nguyễn Thị Phan Hương vi phạm quy tắc đạo đức, xét thấy, trong quá trình tranh tụng công khai tại phiên tòa do các Luật sư đặt nhiều câu hỏi không đúng trọng tâm để làm sáng tỏ bản chất vụ án nên Chủ tọa phiên tòa nhắc nhở nhiều lần đối với các Luật sư, nhưng các Luật sư không hợp tác, do đó Thẩm phán Nguyễn Thị Phan Hương đã dùng từ “cảnh cáo” để nhắc nhở các Luật sư. Việc Thẩm phán dùng từ “cảnh cáo” là chưa đúng từ ngữ pháp lý tại phiên tòa, đó không phải là biện pháp xử lý hành chính, mà do Thẩm phán dùng từ ngữ chưa chuẩn xác khi điều hành phiên tòa, nên chưa đến mức vi phạm phải xem xét kỷ luật đối với Thẩm phán Nguyễn Thị Phan Hương.