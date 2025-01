Bình Dương: Tạm giữ 3 kẻ đánh tài xế taxi rồi hỏi 'Mày biết tao là ai không?'

Sau khi video đánh hội đồng tài xế taxi được đăng tải lên mạng xã hội, 3 kẻ hung hăng đã đến Công an phường Hưng Định, TP Thuận An, Bình Dương đầu thú. Ngày 13/1, thông tin từ Công an TP Thuận An (Bình Dương), đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 người đàn ông có hành vi đánh hội đồng tài xế taxi gây xôn xao dư luận. 3 người bị tạm giữ gồm: Trương Minh Tiến (39 tuổi), Nguyễn Minh Lâm (37 tuổi) và Lê Ngọc Sơn (37 tuổi). Nạn nhân là anh L.N.L (37 tuổi, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Ảnh cắt từ clip. Trước đó, chiều 12/1, anh L. lái taxi về nhà tại khu phố Hưng Lộc (phường Hưng Định, TP Thuận An). Do đường nhỏ hẹp, anh L. chạy xe với tốc độ chậm. Tuy nhiên, khi đang rẽ vào hẻm để vào nhà thì anh L. bị 2 người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chặn xe, quát mắng. Sau đó, 2 người này gọi thêm một người khác, cả 3 cùng xông tới đánh anh L. và đập phá xe ô tô của anh. Trong lúc hành hung anh L., 1 trong 3 kẻ côn đồ còn la lớn “Mày biết tao là ai không?!". Sau khi hành hung anh L., cả 3 lên xe máy rời đi. Anh L. bị đánh chảy máu ở tay và đầu. Xe taxi của anh cũng hư hỏng cánh cửa. Anh L. đã trình báo Công an phường Hưng Định. Sau đó khi video ghi lại cảnh anh L. bị hành hung được đăng tải lên mạng xã hội, 3 kẻ côn đồ đã đến công an phường Hưng Định đầu thú. Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai của những người này và nạn nhân để làm rõ vụ việc.