Xét xử cô Lê Thị Dung: Luật sư đề nghị trả tự do

Sáng nay (13/6), phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục dạy nghề huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Tại phiên tòa sáng nay, 6 luật sư tham gia bào chữa cho cô Lê Thị Dung đã đưa ra những chứng cứ, tài liệu chứng minh quá trình điều tra, xét xử của tòa sơ thẩm có sai phạm, vi phạm tố tụng hình sự.

Luật sư Trần Đăng Phúc (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, theo hồ sơ, ngày 26/3/2022 Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên có quyết định số 20 khởi tố vụ án "lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm GDTX-GĐN huyện Hưng Nguyên. Cùng ngày 26/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên cũng có quyết định khởi tố bị can số 43 khởi tố bị can Lê Thị Dung. Ngày 28/3/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên mới có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Lê Thị Dung.

Trong các tài liệu liên quan đến hồ sơ bản án thì ghi là Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lê Thị Dung là quyết định số 43. Điều tra viên của vụ án có mặt tại phiên tòa phúc thẩm giải thích là do có sự nhầm lẫn khi đánh máy giữa số 42 và số 43, chứ thực tế là quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can là quyết định số 42.