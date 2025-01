Bắt nghi phạm liên quan vụ phóng hỏa ở tâm thảm họa cháy rừng California

Một người đàn ông bị bắt giữ tối 10/1 thừa nhận gây ra đám cháy rừng tại Pioneer Park, Azusa, California. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các đám cháy rừng ở Los Angeles, California vẫn tiếp diễn phức tạp. Theo đó, trong một thông cáo báo chí được đăng trên Facebook hôm 11/1 (giờ địa phương), sở Cảnh sát Azusa nói họ đã đến Pioneer Park vào tối muộn 10/1, khi nhận được tin cháy. Khi đến nơi, nhân chứng nói với họ về một người đàn ông được cho là đã gây ra vụ cháy, đang đứng gần ngọn lửa. Nghi phạm được cảnh sát xác định là Jose Carranza-Escobar, người vô gia cư. Anh ta thừa nhận phóng hỏa và đã bị bắt giữ. "Sở Cảnh sát Azusa kêu gọi mọi người hãy luôn cảnh giác vì các đám cháy vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến cộng đồng. Chúng ta phải cảnh giác với những cá nhân có thể xâm nhập vào cộng đồng với mục đích gây ra hỏa hoạn. Sở Cảnh sát Azusa đã bố trí thêm nhân viên trực do tình hình hỏa hoạn. Chúng tôi thực hiện lập trường 'không khoan nhượng' đối với những hành vi phạm tội như thế này", thông cáo nêu. Cháy rừng gây thiệt hại nặng nề tại Los Angeles. Trong khi cuộc điều tra về vụ cháy tại Pioneer Park vẫn đang diễn ra, các cơ quan hiện đang đánh giá thiệt hại do vụ cháy gây ra. Theo cảnh sát Azusa, cuộc điều tra này sẽ được trình lên văn phòng luật sư quận Los Angeles để xem xét nộp tất cả các cáo buộc hình sự có thể áp dụng. Đám cháy tại công viên Pioneer Park đã được dập tắt. Mặc dù vụ việc xảy ra khi Nam California đang chiến đấu với các đám cháy rừng trong bối cảnh có cảnh báo gió lớn, nhưng đây không phải là vụ bị bắt vì tội phóng hỏa đầu tiên trong đợt này. California State Parks (cơ quan quản lý các công viên bảo tồn) trước đó thông báo về vụ bắt giữ Gloria Lynn Mandich, 60 tuổi, có liên quan đến một vụ cháy rừng bùng phát gần công viên tiểu bang Leo Carrillo ở hạt Los Angeles. Cơ quan thực thi pháp luật cũng bắt giữ một người đàn ông gần đám cháy Kenneth ở Woodland Hills vì nghi ngờ đốt phá. Tuy nhiên, sau khi điều tra thêm, các viên chức của Sở Cảnh sát Los Angeles xác định rằng không có đủ căn cứ để buộc tội anh ta về tội đốt phá. Luật sư ở Los Angeles Nathan Hochman cho biết trong một cuộc họp báo gần đây: "Nếu xác định được rằng các vụ cháy có sự cố ý hoặc do con người gây ra, những người đã thực hiện hành vi đốt phá này sẽ bị bắt giữ". Điều kiện thời tiết nguy hiểm cho cháy rừng sẽ kéo dài đến giữa tuần khi gió Santa Ana (gió từ sa mạc và dọc bờ biển Nam California) mạnh lên. Tình trạng này có khả năng tạm dừng vào 16-17/1, khi độ ẩm tăng lên và dự báo có mưa nhỏ, mang lại hy vọng cho các nỗ lực ngăn chặn cháy rừng. Phương Anh (Nguồn: News Week )