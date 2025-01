'Bói' chỉ tay theo quan niệm của cổ nhân - Kỳ 1: Đường hôn nhân thẳng, cuộc sống gia đình mỹ mãn

Trong các bộ phận cơ thể mỗi người thì có lẽ đôi bàn tay là thứ người ta cảm thấy quen thuộc nhất. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể thực sự hiểu hết đôi tay mình chứa những bí mật về vận mệnh, sức khoẻ, hôn nhân, sự nghiệp, tài lộc… Dưới đây xin tiếp tục giới thiệu sơ lược cách xem tướng tay của cổ nhân để bạn đọc tham khảo. Vị trí đường hôn nhân trên tay. Mỗi người có đôi bàn tay không giống nhau và đường chỉ tay cũng khác nhau, các bậc tiền nhân cho rằng đường chỉ tay có liên quan đến vận mệnh, số phận của chủ nhân. Cổ nhân cho rằng, người có đường hôn nhân xuất phát từ gò thủy tinh và chỉ có một đường, kết thúc ở đường vân thái dương, là đường thẳng dưới gốc ngón tay giáp út thì dễ có được nửa còn lại rất tâm lý, hiểu mình, đem lại cuộc sống tinh thần thoải mái, đảm đương việc nhà.

Người có nhiều đường hôn nhân dài, tiếp giáp với đường tình cảm thì thường kết hôn sớm, từ khoảng 16 - 21 tuổi. Người có nhiều đường hôn nhân ở giữa gò thủy tinh thì thường kết hôn ở tuổi 21-28. Người có nhiều đường hôn nhân dài nằm phía trên gò thủy tinh, tiếp giáp với gốc ngón tay út thì kết hôn muộn, thường từ 28 tuổi trở lên. Người có nhiều đường hôn nhân thẳng, không bị đứt đoạn, không có vân hình chữ thập hoặc hình đảo, không hỗn loạn là tốt nhất, hôn nhân tương đối mỹ mãn. Nếu trên đó xuất hiện vân hình đảo thì đây là mẫu người có tình yêu thường xuyên thay đổi hoặc vợ chồng trở mặt hoặc gặp tai họa khiến cả hai phải ly biệt. Người có đường hôn nhân gấp khúc xuống phía dưới, chỗ gấp khúc này không đột ngột thì có thể vợ hoặc chồng người đó có bệnh nan y, cần phải chữa trị ngay, nếu không dễ dẫn đến hậu quả khó lường. Theo cổ nhân, người có đường chỉ tay hôn nhân thẳng thì cuộc sống hôn nhân thường viên mãn. Người có nhiều đường hôn nhân cùng chạy song song với nhau thì sau khi kết hôn, cuộc sống vợ chồng nồng ấm, tình yêu thắm đượm nên hạnh phúc mỹ mãn. Người có nhiều đường hôn nhân nhỏ mảnh hướng xuống dưới thì vợ hoặc chồng người đó có thể thường xuyên mang bệnh, tâm lý hay buồn bã sợ hãi.

Người có nhiều đường hôn nhân nhưng đan xéo vào nhau thì người đó và vợ hoặc chồng có rạn nứt trong hôn nhân, có thể đến với nhau không vì tình yêu nên cảm thấy hối hận. Người có đường hôn nhân xuất phát chỉ có một đường nhưng sau đó phân nhánh, một nhánh đâm xuyên vào đường tình cảm thì đây là người kết hôn dễ dàng, thường xuất phát từ tình yêu nhưng khi tình cảm rạn nứt, chỉ vì lời nói hoặc ý kiến khác có thể sẵn sàng ly hôn Người có đường hôn nhân bị vô số đường vân tạp xuyên phá thì đó là mẫu người có tình cảm lạnh nhạt, vợ chồng không hợp, suốt đời cảm thấy cuộc sống không được thuận lợi, con cái gặp khó khăn, không lúc nào được an nhàn. Người có đường hôn nhân nông, không rõ, ngắn và màu sắc nhạt thì đa phần là do chức năng tình dục suy giảm hoặc mắc chứng lãnh cảm, nếu tướng này ở phụ nữ thì họ không có hứng thú sinh hoạt vợ chồng thậm chí là chán ghét việc này. Người có đường hôn nhân nông và hỗn loạn thì tâm tính tàn nhẫn, thích đùa cợt trên tình cảm của người khác, họ thấy đối phương thất tình hoặc thể hiện sự đau khổ làm niềm vui riêng cho mình. Người có đường hôn nhân dài và rõ ràng thì thường là người đa tình, dịu dàng, tình yêu lâu dài và nồng hậu, có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc đầm ấm. Người có đường hôn nhân rất ngắn thì họ thường cảm thấy không thể vun đắp thêm tình yêu với đối phương hoặc không thực hiện lời hứa hôn nhân. Nếu đường này vừa ngắn lại nông thì khi thể hiện tình yêu cũng không được sâu đậm. Điểm khởi đầu của đường hôn nhân rất sâu nhưng càng về sau càng nông thì tình cảm vợ chồng lúc đầu gắn bó như keo với sơn, đầm ấm ngọt ngào, nhưng cùng với thời gian nó bắt đầu phai nhạt. Ngược lại nếu điểm xuất phát nhạt nhưng sau đó càng lúc càng đậm thì tình cảm vợ chồng càng ngày càng sâu đậm và hòa hợp. Người có đường hôn nhân rõ ràng không có vân tạp, đoạn cuối hướng lên trên thì gốc ngón tay út thì có thể vì nguyên nhân nào đó mà họ quyết định cuộc sống đơn thân, suốt đời không muốn kết hôn. Nếu đường này rõ ràng không có vân tạp, đoạn cuối nhọn đột ngột và hướng xuống dưới thì nửa còn lại có thể mất sớm hơn. Người có đường hôn nhân bị đứt đoạn thì hôn nhân dễ bị đổ vỡ, vợ chồng ly dị hoặc việc đến với nhau gặp rất nhiều khó khăn, bị cản trở. Người có đường hôn nhân mờ lại đứt đoạn, đoạn cuối lại trùng lặp thì sau khi kết hôn vợ hoặc chồng mất sớm, đây gọi là đường “quan phu quả phụ”. Người có đường hôn nhân congvòng xuống dưới tiếp xúc với đường tình cảm thì vợ hoặc chồng người đó vì khinh thường họ, tức giận rồi sinh bệnh, nếu kéo dài không khởi sắc thì có thể chết vì nguyên do đó. Người có đường hôn nhân cong hướng xuống dưới, đi xuyên qua gò thái dương thì sau khi kết hôn dễ bị tổn thất cả về tài lộc lẫn địa vị. Người có đường hôn nhân rất dài, đi xuống dưới xuyên qua đường tình cảm, sự nghiệp và kết thúc ở ngoài gò hỏa tinh giữa bàn tay thì tình cảm vợ chồng bị rạn nứt nghiêm trọng, cuối cùng là chia tay. Nếu đường đó tiếp tục đi xuống qua đường sinh mệnh tới gò kim tinh thì hoặc vợ hoặc chồng có thể vì tai nạn mà ảnh hưởng tới tính mạng. Người có đường hôn nhân rất dài thậm chí đi qua gò kim tinh thì đây là mẫu người sống khá ích kỷ, tính chiếm hữu vô cùng mạnh, đối với người mình yêu, bất kể là người đó đã có gia đình hay người yêu hay chưa thì họ vẫn sẵn sàng dùng mọi cách để thực hiện bằng được mục đích chiếm hữu. Đồng thời, họ lại không hề có chút lòng tin nào với nửa còn lại, trong đầu luôn nghi ngờ đề phòng, hạn chế sự tự do của đối phương. Người có đường hôn nhân bị một đường chỉ thẳng từ gò kim tinh đi lên chỉ vào thì có thể do sức khỏe không tốt mà bị cha mẹ của chàng trai can thiệp ngăn cản hôn sự của hai người. Người có hai đường hôn nhân dài ngắn bằng nhau, đường chỉ rõ đẹp, khoảng cách rộng thì trong mắt mọi người nhìn nhận họ có cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, tình cảm vợ chồng tốt đẹp, nhưng thực tế thì chỉ bình thường, đôi khi giữa hai người chỉ là sự kinh nể nhau. Người có đường tình cảm mà đoạn cuối bị chia tách thì có thể sau khi kết hôn vì hoàn cảnh mà phải sống xa nhau hoặc vì lý do nào đó không thể chuyển đến sống cùng nhau, thậm chí sau đó là chia tay. Nếu chia tách thành hai đường sau đó lại hợp lại thành motọ đường rất sâu đậm thì đây là dấu hiệu của việc có hai người cùng theo đuổi một người, phía trên thể hiện là người đã theo đuổi thành công, phía dưới thể hiện là người thứ 3 xen vào. Người có đường hôn nhân rũ xống đường tình cảm tạo thành đường chéo giao cắt thì thông thường đó là dấu hiệu của sự chia tay. Người có đường hôn nhân bị phân tách thành hai đường và chéo nhau, ở giữa đường chéo này lại xuất hiện một đường tiếp xúc với đường trí tuệ thì giữa vợ chồng có mâu thuẫn vì người khác xen vào, người đó bị áp lực rất lớn vì vấn đề tình cảm, sau đó bỏ nhà ra đi. (Còn tiếp) Dự Minh