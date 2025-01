Bói chỉ tay theo quan niệm cổ nhân - Kỳ 2: Đường hôn nhân hình xương cá, tình cảm gặp nhiều trắc trở

Người có hai đường hôn nhân cắt chéo nhau, sau đó ở giữa lại xuất hiện một đường tiếp tục đi xuống dưới hướng tới gò kim tinh, có thể người đó phải chịu áp lực quá lớn tới trạng thái không thể chịu đựng thêm được nữa, cuối cùng trở thành bệnh mãn tính, đe dọa tới tính mạng. Người có đường hôn nhân mà đoạn cuối phân chia thành hai đường, sau đó ở giữa hai đó xuất hiện một đường khác đi hướng xuống dưới tới đường tình cảm, mà đường tình cảm này có đoạn cuối liên kết với đường trí tuệ và đường sinh mệnh thì đó dễ gặp tai nạn bất ngờ đe dọa tới tính mạng.

Người có đường hôn nhân mà đoạn cuối phân tách làm hai đường, ở giữa lại xuất hiện một đường nằm ngang, đường nằm ngang này tiếp tục chạy kéo dài tới đường chữ thập phía trên đường sự nghiệp, kiểu đường hôn nhân này hết sức hiếm gặp nhưng nó được coi là đường hôn nhân cực hung. Người có kiểu tướng tay này thì dễ vì phạm tội mà bị phán quyết mức án cao nhất của pháp luật. Đương nhiên cuộc sống hôn nhân cũng vì lý do này mà kết thúc. Người có đường hôn nhân mà đoạn cuối phân chia thành mấy đường nhánh rất nhỏ giống như bong lúa thì đây là mẫu người háo sắc. Đối với hôn nhân họ là mẫu người không chuyên chính, thích tìm vui bên ngoài và thường là kết hôn rất muộn. Người có đường hôn nhân mà đoạn cuối có một bên giống như hình xương cá thì đây là mẫu người thường không chuyên nhất đối với tình yêu, sau khi kết hôn thì bên ngoài vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với rất nhiều bạn khác giới khác. Vì vậy, nửa còn lại của họ không thể đựng được cuối cùng sẽ đi tới kết cục chia tay. Người có đường hôn nhân mà cả hai đầu đều có hình dạng giống như hình xương cá, tức là đoạn đầu và đoạn cuối, người có kiểu tướng tay này thì trước khi đến với hôn nhân họ có tình yêu thường gặp nhiều trắc trở, hoặc bị người khác ngấm ngầm phá hoại cản trở. Khi tiến hành kết hôn thì lại bị môi trường làm cản trở khiến việc kết hôn gặp khó khăn và phải rất vất vả, mất nhiều thời gian mới kết hôn được. Sau khi kết hôn thì hai người lại không thể thể hiện tình yêu thực sự của mình, rất nhiều vấn đề xảy ra khiến hôn nhân của họ bị rạn nứt hoặc dẫn đến chia ly. Ngày nay rất nhiều những cô gái trẻ, tâm trí vẫn chưa thực sự chín rơi vào hoàn cảnh này. Người có đường hôn nhân giống như hình sóng nước thì đây là mẫu người gặp rất nhiều cản trở trong hôn sự vì rất nhiều lý do khiến hôn sự của họ trắc trở khó thành, trong cuộc đời không phải không có tình yêu đẹp nhưng kết quả cuối cùng lại không như mong muốn. Người có đường hôn nhân đan xéo nhau giống như hình ca rô, đó là biểu hiện họ vẫn đang có cuộc sống đơn thân, tuy đã có người yêu nhưng vẫn chưa thể kết hôn. (Hình minh họa). Người có đường hôn nhân hỗn loạn thì đây là kiểu tướng tay mà hai vợ chồng cảm thấy bất mãn với nửa còn lại, không thể cùng đi đến hướng giải quyết chung hoặc không thể tâm sự với nhau khiến tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt. Giữa đôi bên về cơ bản chỉ có sự trách móc nhau, thường nhật nếu không cãi vã thì cũng chiến tranh lạnh khiến gia đình không lúc nào được yên ổn.

Người có đường hôn nhân mà đoạn cuối xuất hiện một đường nhánh hướng lên trên đi ngang với đường thành công, người có tướng tay này thì nửa còn lại của họ là người có tiền, giàu có và sau khi keét hôn thì tài vận được khai thông thuận lợi, có quyền lực vị trí ngày càng cao và giàu có. Người có đường hôn nhân phân nhánh và cả trên cả dưới đều có đường nhánh, nếu đường này lại thành hình dạng chổi lông và bị đứt đoạn thì đây là mẫu người cuộc đời gặp nhiều thất bại trong hôn nhân. Thường là sau khi kết hôn xong một thời gian thì lại ly hôn. Người có đường hôn nhân mà trên đó xuất hiện đường chỉ nhánh, đường chỉ nhánh đó lại xuất hiện tiếp đường chỉ nhánh khác, nếu tướng này xuất hiện ở nam giới thì đây là người đào hoa, thường khi kết hôn xong vẫn có những cuộc tình bên ngoài. Người có đường hôn nhân mà đoạn cuối chia thành ba đường và đường trên dưới đều có đường nhánh thì đây là mẫu người ham mê sắc dục, hành vi dâm đãng không biết liêm sỉ. Khi đoán định trong hôn nhân thì người ta vẫn cần phải quan sát kỹ một đường chỉ nữa đó là đường kim tinh, nó mang ý nghĩa rất lớn, quyết định thái độ hôn nhân của một người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đường chỉ này trên bàn tay, chỉ những người sinh trưởng trong một số môi trường đặc biệt mới có đường này. Rất nhiều khi người ta gọi đường này là đường Luyến phụ mẫu. Người có đường này thì khoảng 70% nam giới thường yêu mẹ hơn và nữ thì yêu cha hơn. Đây cũng là đường dùng để đoán định xem người đó có phải là người đồng tính luyến ái hay không. Đường này được gọi là đường chị em với đường tình cảm. Nếu bị đứt đoạn thì gọi là đường tính ái. Những người có tay mềm thường dễ xuất hiện đường này. Đường kim tinh bắt đầu từ giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa và chạy vòng cung xuống dưới, có thể vòng sang ngón vô danh, đường này nếu hoàn chính, ở giữa ít bị đứt đoạn, đường cong đẹp hoàn mỹ thì đây là người có chức năng trung khu thần kinh đại não rất kiên toàn phát triển nên tính cách nhanh nhạy thông minh, trí lực cao. Nhưng tính cách cũng dễ thay đổi lúc buồn lúc vui, dễ vì một việc nhỏ mà cảm động. Người có đường kim tinh ngắn và nhỏ là người giàu tình cảm. Nếu đường này có hình dạng như sóng nước nằm trọn dưới gốc ngón tay giữa thì đây là mẫu người giàu tình cảm, dễ bị kích thích. Nếu đường kim tinh bị đứt đoạn thành ba đoạn thì người này dễ mắc chứng thần kinh suy nhược. Người có đường kim tinh đứt đoạn thì thường thể hiện tình yêu rất nhẹ nhàng với nửa còn lại, nhưng nửa còn lại thì thần kinh lại quá nhạy cảm nên tình cảm dễ bị chi phối. Nhưng nếu có đường trí tuệ đẹp thì dù có bị đứt đoạn thì giữa hai người vẫn hợp nhau trong các phương diện cuộc sống. Nếu đường trí tuệ mờ nhạt, mỏng thì lại không có duyên với người khác giới, họ dễ rơi vào tình trạng ham tình dục biến thái như một kieẻu bệnh lý. Nếu trên, dưới đường tình cảm có hình tam giác thì dễ vì tình dục mà yêu người đã có gia đình. Đường kim tinh nếu liên kết với đường hôn nhân thì đây là mẫu người có tính tình khá kỳ quái, nếu ở nam giới thì rất có hứng thú với quần áo, trang sức và rất thành công trong công việc do họ rất giỏi dùng linh cảm của mình. Nữ giới có kiểu tướng tay này thì tính tình cẩn thận tỉ mỉ, dễ mắc chứng dị ứng, cuộc sống vợ chồng thường nảy sinh vấn đề. Dự Minh