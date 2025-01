Tạm giữ tài xế gây tai nạn làm 6 người tử vong ở Nghệ An

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tạm giữ lái xe chở lá dong gây tai nạn thảm khốc làm 6 người tử vong chiều 12/1 tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn. Trưa 13/1, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, xác nhận với phóng viên, công an huyện đã tạm giữ Vũ Văn Hảo, tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn thương tâm, để phục vụ công tác điều tra. Qua kiểm tra, lái xe không có nồng độ cồn và ma túy; chiếc xe tải mới được kiểm định cách đây 2 tháng. Chiếc xe gây tai nạn tại hiện trường (Ảnh: Phan Chương). "6 người chết thuộc 3 gia đình, trong đó có 2 hộ nghèo, một hộ cận nghèo. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương các cấp, lãnh đạo huyện, xã đều có mặt tại các gia đình để động viên, chia buồn cùng các gia đình nạn nhân", ông Nguyễn Viết Hùng cho biết. Ông Phan Huy Chương, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, đại diện ban đã có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Trước mắt ban đã hỗ trợ mỗi người tử vong 5 triệu đồng. UBND huyện Kỳ Sơn cũng hỗ trợ 15 triệu đồng cho mỗi nạn nhân, Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ 2 triệu đồng và Công an huyện hỗ trợ chung 5 triệu đồng. Trước đó, vào khoảng 17h ngày 12/1, trên tỉnh lộ 543D thuộc bản Thâm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, xe tải chở lá dong mang biển kiểm soát 37C-537.03 do anh Vũ Văn Hảo điều khiển đã đâm vào một nhà dân bên đường. Năm người tử vong tại chỗ, một người tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện. Trong số các nạn nhân có 4 trẻ em.