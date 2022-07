Vàng thế giới tụt ngưỡng nhạy cảm, giá trong nước mất gần 2 triệu/lượng

Giá vàng trong nước hôm nay giảm mạnh, cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới. Giá vàng quốc tế hôm nay đã chính thức mất mốc tâm lý quan trọng 1.700 USD/ounce. Giá kim loại quý này lao dốc không phanh kể từ đêm qua và hiện vẫn chưa thấy điểm dừng. Vàng đang phải đối mặt với làn sóng bán tháo của giới đầu tư.

Diễn biến giá vàng thế giới.

Lúc 9h07' hôm nay (ngày 21/7, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.692,6 USD/ounce, giảm 15,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.706,2 USD/ounce, giảm 0,8 USD/ounce so với đêm qua.

Giá vàng giảm trong bối cảnh các thị trường chứng khoán hồi phục trở lại nhưng nền kinh tế Mỹ vẫn phát đi những tín hiệu tiêu cực.

Các chuyên gia nhận định, thời gian tới, giá vàng sẽ về mức 1.650 USD/ounce, thậm chí có thể xuống ngưỡng 1.200 USD/ounce.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá ngân hàng vẫn thấp hơn giá vàng SJC khoảng gần 16 triệu đồng/lượng.