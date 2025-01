Mỗi ngày xử lý gần 350 người vượt đèn đỏ, làm nghiêm để giảm tai nạn

Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, sau 1 tuần thực hiện Nghị định 168/2024, lực lượng CSGT xử lý gần 350 người vượt đèn đỏ/ngày. Ông nhấn mạnh, phạt nghiêm là để giảm tai nạn giúp “mọi người luôn nhớ nhà là nơi để về". Sáng 7/1, trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, năm 2024 toàn quốc đã xảy ra hơn 21 nghìn vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết gần 10 nghìn người và bị thương hơn 16 nghìn người. "Phân tích nguyên nhân, có 3.065 vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định, 360 vụ do người điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và 143 vụ do đi ngược chiều đường", Đại tá Phạm Quang Huy nói. Phần lớn các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ vi phạm quy tắc giao thông. Ảnh: Đình Hiếu Vị Phó Cục trưởng Cục CSGT đánh giá, việc coi thường pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là quy tắc giao thông là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tai nạn và những cái chết thương tâm không đáng có. Đại diện Cục CSGT cho biết, việc tăng mức xử phạt các hành vi vi phạm giao thông nghiêm trọng như: vượt quá tốc độ, đi ngược chiều, uống rượu bia khi lái xe... nhằm răn đe, giảm thiểu tai nạn giao thông. Các hình phạt như tước giấy phép lái xe, tịch thu phương tiện sẽ được áp dụng nghiêm khắc. Người tham gia giao thông chấp hành dừng đèn đỏ dù vắng bóng CSGT ở Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu Việc tăng mức xử phạt nhằm răn đe những người tham gia giao thông có ý thức kém, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng hình ảnh văn minh đô thị. "Tai nạn giao thông cướp đi nhiều nhân lực quý giá của đất nước, để lại hệ lụy cho nhiều đình phải chăm lo người tai nạn khuyết tật, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội. Mỗi người tham gia giao thông chỉ cần hình thành thói quen chấp hành như: Tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không vượt ẩu, không lái xe khi đã uống rượu, bia... thì sẽ giảm tai nạn và luôn nhớ nhà là nơi để về!", Đại tá Phạm Quang Huy nhấn mạnh. Sẽ xử lý cán bộ, chiến sĩ CSGT thực hiện không nghiêm túc Cũng theo Đại diện Cục CSGT, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công an các địa phương xử lý nghiêm người vi phạm theo Luật Trật tự, an toàn giao thông và Nghị định 168/2024. Đồng thời, CSGT các địa phương cũng phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên rà soát khắc phục điểm đen, điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, biển báo... để nâng cao chỉ số an toàn cho người dân. CSGT các địa phương cũng phải tiến hành nắm bắt các tuyến, điểm, ngã tư... phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, nhất là các ngã tư có nhiều vi phạm để xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện kĩ thuật để vận động người dân chấp hành Luật. Đáng chú ý, sẽ ưu tiên sử dụng thiết bị công nghệ, hệ thống giám sát, camera... cung cấp hình ảnh chứng minh vi phạm, bên cạnh với phát hiện trực tiếp. Đại tá Phạm Quang Huy trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại nút giao Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội).

Ảnh: Đình Hiếu. "Cục CSGT cũng đã gửi văn bản đến các đơn vị liên quan để nhanh chóng rà, soát khắc phục các cột đèn tín hiệu giao thông có hiện tượng hỏng và không xử phạt với người vi phạm tại các cột đèn đang gặp sự cố", đại diện Cục CSGT khẳng định. Đại tá Phạm Quang Huy nhấn mạnh, về quan điểm của Bộ Công an, sẽ xử lý nghiêm người vi phạm với phương châm: "Không vùng cấm, không ngoại lệ". Những cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ cũng phải chấp hành nghiêm quy định và sẽ bị xử lý nghiêm nếu vi phạm. Về kết quả, sau 1 tuần xử lý, lực lượng CSGT đã xử lý trên 92.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó trung bình khoảng 2.300-2.500 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu là 350-380 trường hợp/ngày.