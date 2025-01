Giá vàng hôm nay 7/1/2025 giảm trước áp lực bán tháo, nhẫn trơn và SJC lao dốc?

Giá vàng hôm nay 7/1/2025 trên thị trường quốc tế giảm do hoạt động bán tháo của nhà đầu tư. Trong nước, nhẫn trơn và SJC giảm nửa triệu đồng/lượng trong phiên ngày hôm qua. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 6/1, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.625,5 USD/ounce, giảm 0,57% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.657,3 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch tại thị trường Mỹ, giá vàng thế giới tăng nhẹ sau khi chỉ số USD giảm hơn 1 điểm, mất mốc 109 điểm so với cuối tuần trước. Nhưng ngay sau đó, do chịu áp lực bán tháo, giá vàng quay đầu giảm sâu. Mặc dù đang chịu sức ép trước đồng USD ở mức cao, các chuyên gia và nhà đầu tư bán lẻ vẫn dự báo, giá vàng sẽ vượt ngưỡng 3.000 USD/ounce trong năm nay. Chiến tranh thương mại toàn cầu có thể diễn ra dưới thời ông Trump làm Tổng thống Mỹ, cùng với những bất ổn địa chính trị gia tăng, kéo theo tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát duy trì ở mức trên 3% và một cuộc suy thoái kinh tế nhẹ diễn ra trong nửa cuối năm 2025 là môi trường hoàn hảo hỗ trợ cho giá vàng. Vàng thế giới giảm trước áp lực bán tháo. Ảnh: HH Chantelle Schieven, Trưởng phòng nghiên cứu của Capitalight Research, cho biết ông duy trì quan điểm lạc quan đối với kim loại quý trong năm nay. Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng sẽ không diễn ra ở thời điểm hiện tại mà dự kiến trong vài tháng nữa. Chantelle Schieven cho biết thêm, giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 2.500-2.700 USD/ounce trong nửa đầu năm, bứt phá và vượt mốc 3.000 USD/ounce vào nửa cuối năm 2025. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 6/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 83,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 83,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 83,5-84,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 84-85 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường của City Index dự báo, bất chấp những thách thức trong ngắn hạn, như sức mạnh của đồng bạc xanh, lợi suất trái phiếu tăng, giá vàng vẫn đạt được mục tiêu 3.000 USD/ounce vào nửa đầu năm 2025. Theo Nicky Shiels, Trưởng phòng nghiên cứu và chiến lược kim loại quý của MKS PAMP, giá vàng sẽ giao dịch trong phạm vi khá rộng từ 2.500 đến 3.200 USD/ounce trong năm 2025. Mức độ tăng giá phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). David Miller, Giám đốc đầu tư và quản lý danh mục cấp cao tại Catalyst Funds, cho rằng, giá vàng có thể tiếp tục được hỗ trợ nhờ xu hướng các quốc gia khối BRICS chuyển dự trữ USD sang vàng để tránh rủi ro từ các biện pháp trừng phạt.