Hình ảnh khác lạ ở những cung đường 'điểm nóng' kẹt xe của TPHCM

Với mức phạt mới tăng gấp 10 lần so với quy định cũ nên tình trạng xe máy đi lên vỉa hè tại TPHCM không còn diễn ra phổ biến như trước. Từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực. Với lỗi điều khiển xe máy đi trên vỉa hè (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan) thì sẽ bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe (mức phạt cũ 400.000 đồng - 600.000 đồng). Đây được xem là mức phạt rất cao, đủ tính răn đe để người dân hạn chế leo lề đường, vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Kẹt xe nhưng người đi xe máy vẫn nối đuôi chờ đèn tín hiệu trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình. Ảnh: TK. Hình ảnh tương tự trên đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp). Ảnh: TK. Những ngày gần đây, vào cao điểm sáng, tại các 'điểm nóng' kẹt xe của TPHCM như trục đường Trường Chinh - Cộng Hoà (quận Tân Phú, Tân Bình), đường Quang Trung (quận Gò Vấp), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1)... không còn xảy ra cảnh dòng xe máy nối đuôi leo vỉa hè như trước. Thay vào đó, dòng xe trật tự nối đuôi nhau trên đường để di chuyển. Là 'điểm nóng' kẹt xe của TPHCM, người dân thường xuyên leo vỉa hè đường Cộng Hoà để né tránh ùn tắc. Từ khi Nghị định 168 tăng mức phạt lên gấp 10 lần, tình trạng chạy xe máy lên vỉa hè không còn phổ biến nữa. Ảnh: TK Vỉa hè trở nên thông thoáng. Trong khi đó, phía lòng đường, xe máy và ô tô nối đuôi nhích từng mét để đến chỗ làm, nơi học tập. Ảnh: TK. Chị Hồ Thị Phượng (ngụ quận 12) cho biết đường TPHCM thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là tuyến đường Cộng Hoà vào giờ cao điểm sáng và chiều. “Trước đây, tôi cũng như nhiều người thường chạy xe 'tắt' lên vỉa hè để tránh ùn tắc. Tuy nhiên, những ngày qua, tôi không dám leo vỉa hè nữa do mức phạt quá cao”, chị Phượng chia sẻ. Theo anh Phạm Minh Hoàng (ngụ Gò Vấp), tình trạng xe máy đi lên vỉa hè không còn phổ biến, tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn còn một người dân bất chấp 'leo lề'. "Tôi hy vọng việc tăng mức xử phạt theo Nghị định 168 giúp tăng tính răn đe, xử phạt nghiêm các hành vi cố ý vi phạm, góp phần lập lại trật tự giao thông", anh Hoàng đề xuất. Vậy vẫn còn trường hợp người dân cố tình đi xe máy lên vỉa hè. Xung quanh trạm xe buýt trên đường Cộng Hoà có hiện trạng nhiều mảng gạch lát vỉa hè bị vỡ, hư hỏng. Một phần nguyên nhân do khu vực này trước đây thường xuyên có xe máy leo lên vỉa hè.