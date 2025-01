Cờ bạc núp bóng trò chơi xé 'túi mù'

Gần đây, một số Youtuber, TikToker, Kols (người có sức ảnh hưởng) lợi dụng các trò chơi xé “túi mù” đang phổ biến trên mạng xã hội để tổ chức livestream quay thưởng. Công an xác định hành vi này có dấu hiệu của tổ chức đánh bạc. Ngày 7-1, công an các quận huyện và TP Thủ Đức (TPHCM) cảnh báo về tình trạng cờ bạc trá hình bằng hình thức quay số nhận “túi mù” trên mạng. Tại các phiên livestream quay thưởng, người chơi trả tiền mua các con số (tương ứng với số thứ tự của “túi mù”) với giá từ 20.000 - 50.000 đồng, để thử vận may có thể nhận được đồ vật có giá trị. Người chơi mua các gói sản phẩm ẩn “túi mù” với giá tiền nhất định nhưng không biết bên trong có gì. Cờ bạc trá hình bằng hình thức trên mạng quay số nhận “túi mù” Theo đó, các “túi mù” này thường được quảng cáo có chứa vật phẩm đang là trào lưu sưu tập như: đồ chơi, trang sức... hoặc sản phẩm có giá trị cao đang rất được quan tâm trên mạng xã hội. Sau đó, các đối tượng tổ chức livestream sẽ quay trực tiếp, lắc xúc xắc và đổ ra bàn, xúc xắc có số bao nhiêu hoặc quay vào số nào thì người mua số đó sẽ thắng và nhận được phần quà là “túi mù” đã mua. Theo công an, bản chất đây là một dạng đặt cược, cờ bạc trá hình dưới hình thức trò chơi may rủi, lấy tiền hay một vật có giá trị ra để đánh cược. Người tổ chức sẽ có thu nhập bất chính do số tiền chênh lệch nhận được từ hoạt động trên. Công an khuyến cáo người dân không tham gia các trò chơi trả tiền bốc thăm trúng thưởng hoặc các hình thức trò chơi trúng thưởng khác trên không gian mạng để tránh vi phạm pháp luật. Nếu phát hiện các buổi livestream dụ dỗ, lôi kéo chơi các trò chơi đổi thưởng trá hình, quảng cáo dạng cờ bạc trá hình, người dân cần liên hệ, cung cấp thông tin ngay với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Người chơi có thể bị phạt tù đến 3 năm Hành vi của các đối tượng tổ chức livestream bán số để quay “túi mù” trả thưởng có dấu hiệu của tội tổ chức đánh bạc, người chơi vô tình sẽ trở thành các con bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 về tội đánh bạc, tùy mức độ vi phạm, có thể bị phạt tiền từ 20 triệu - 100 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.​