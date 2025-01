Dịch bệnh HMPV ở Trung Quốc: Không quá lo lắng, nhưng cũng không chủ quan

Trung Quốc đối mặt đợt bùng phát dịch bệnh hô hấp mới, 5 năm sau COVID-19. Virus human metapneumovirus (HMPV) đang làm quá tải bệnh viện và gây lo ngại, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc trong mùa đông này. TS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế). Ảnh: Hà Quyên TS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, ngày 2.1.2025, một số trang thông tin điện tử nước ngoài đưa tin về một đợt bùng phát dịch bệnh xảy ra tại Trung Quốc với nhiều trường hợp mắc bệnh do virus gây viêm phổi trên người và nhận định dịch bệnh lây lan nhanh với triệu chứng tương tự như cúm, COVID-19, đồng thời lo ngại về một cuộc khủng hoảng y tế khác sau COVID-19. Ngay sau khi ghi nhận các thông tin nêu trên, Cục Y tế dự phòng đã liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Cơ quan đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR) của Trung Quốc (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Trung Quốc). Đến thời điểm hiện tại, WHO chưa có thông tin chính thức về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, đồng thời chưa được xác minh độ tin cậy và tính chính thống của thông tin trên các kênh truyền thông báo chí và mạng xã hội nêu trên. Cũng theo TS Hoàng Minh Đức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông tin bệnh nhiễm trùng đường hô hấp đang lây lan ở nước này là bệnh thường quy, không phải sự kiện y tế bất thường, các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thường đạt đỉnh vào thời điểm này trong năm tại quốc gia này. Trên cơ sở các thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện, Cục Y tế dự phòng đã chủ động việc theo dõi, giám sát thông tin về diễn biến tình hình mắc các bệnh lây truyền qua đường hô hấp tại Trung Quốc. Cục Y tế dự phòng sẽ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với WHO, đầu mối thực hiện IHR của Trung Quốc để cập nhật thông tin và chủ động cung cấp, chia sẻ thông tin đầy đủ chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng nhưng đồng thời không chủ quan, lơ là trước các diễn biến của tình hình dịch bệnh, nhất là trong giai đoạn mùa đông xuân hiện nay với điều kiện thời tiết thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp lây lan. PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế). Ảnh: VGP PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) - cho biết, đến nay, WHO chưa đưa ra thông tin cảnh báo về dịch bệnh này. Theo thông tin từ Trung Quốc, bệnh hô hấp này được gây ra bởi virus cúm và virus hợp bào hô hấp (RSV) thông thường. Lý giải về số ca mắc gia tăng tại Trung Quốc, ông Phu cho rằng, trong thời gian đại dịch COVID-19, các biện pháp giãn cách xã hội đã làm giảm số người mắc bệnh do virus HMPV, từ đó dẫn đến miễn dịch cộng đồng giảm. Trong khi đó, virus HMPV vẫn là nguyên nhân gây bệnh xảy ra hằng năm, đặc biệt trong giai đoạn đông - xuân. Khi vào mùa virus phát triển, cùng với việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch và sự suy giảm miễn dịch cộng đồng, số ca mắc gần đây đã gia tăng. “Đây là những loại virus thông thường, không phải loại nguy hiểm, vì vậy người dân không nên quá hoang mang. Tuy nhiên, cần chú ý phòng bệnh như các bệnh đường hô hấp khác. Khi có các biểu hiện ho, sốt, sổ mũi… cần hạn chế đến nơi đông người hoặc nơi công cộng để tránh lây nhiễm cho người khác. Đồng thời, nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Khi tiếp xúc với người có biểu hiện bệnh, cần đeo khẩu trang. Nói chung, cần áp dụng các biện pháp phòng bệnh tương tự như COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp khác” - ông Phu nhấn mạnh.Ông cũng khuyến cáo: “Chúng ta cần tiếp tục theo dõi các tin tức từ WHO để có những cảnh báo và đáp ứng phù hợp. Người dân không nên quá lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan trong việc phòng, chống dịch”.