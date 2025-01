Dự báo giá vàng 10 ngày tới: Bất chấp đồng USD mạnh, giá vàng sẽ tăng tiếp

Dù phải chịu áp lực từ đồng USD đang tăng mạnh, các chuyên gia vẫn dự báo giá vàng 10 ngày tới trên thị trường thế giới sẽ tăng. Từ đó, kéo giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn tăng theo. Vàng thế giới vừa trải qua một tuần giao dịch khá yên ả khi thế giới chào đón năm mới 2025, khi nhà đầu tư được cho là tập trung vào tiệc tùng nhiều hơn thay vì theo dõi diễn biến giá vàng. Do đó, giá vàng chỉ biến động trong phạm vi hẹp trong suốt cả tuần, với mức giá giao ngay gần 2.640 USD/ounce. Dự báo trong 10 ngày tới, khi thị trường đã quay trở lại hoạt động bình thường, giá vàng sẽ phải đối mặt với đồng USD đang trong xu thế tăng mạnh, cao nhất trong vòng 25 tháng so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt. Chỉ số DXY tăng lên trên 109 điểm. Nhiều nhà phân tích cho rằng, bất chấp đồng USD đang cao nhất trong vòng 2 năm qua, vàng vẫn không hề yếu thế. David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, nhận định, động lực tăng giá đang bắt đầu hình thành đối với vàng. Tương tự, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại FxPro, phân tích, có những thời điểm vàng và đồng USD di chuyển song song. Ông cho rằng vàng đang là lựa chọn đầu tư khi địa chính trị vẫn căng thẳng ở nhiều nơi trên thế giới. Việc đồng USD và vàng “cùng tiến” đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử. Vàng còn nhiều triển vọng tăng giá trong 10 ngày tới. Ảnh: HH Alex Kuptsikevich cho hay, trong 10 ngày tới có thể định hình xu hướng của đồng USD và vàng trong quý đầu tiên của năm mới vì thị trường sẽ nhận được nhiều báo cáo dữ liệu việc làm quan trọng. Chuyên gia này lưu ý rằng, kinh tế Mỹ đang dần mạnh lên, hỗ trợ đắc lực cho đồng USD qua đó có thể kéo giá vàng xuống trong ngắn hạn. Tuy nhiên, vàng giảm giá là cơ hội tốt để mua vào đối với nhà đầu tư. David Miller, Giám đốc đầu tư và quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Catalyst Funds, bày tỏ sự lạc quan về giá vàng trong 10 ngày tới. Ông tin rằng, những động lực tăng mạnh của vàng trong năm 2024 vẫn tạo đà cho vàng từ những ngày đầu năm mới. Hơn thế, không phải tất cả các nhà phân tích đều chung nhận định đồng USD sẽ duy trì sức mạnh trong dài hạn. Các nhà phân tích tiền tệ tại Bank of America dự báo ​​đồng USD duy trì động lực chỉ trong nửa đầu năm. Báo cáo triển vọng năm 2025 của Bank of America cho thấy, đồng USD sẽ vẫn mạnh trong ngắn hạn, được hỗ trợ bởi các chính sách lạm phát và thuế quan của Mỹ, nhưng sẽ yếu đi vào cuối năm khi các chính sách này gây sức ép lên nền kinh tế Mỹ. Sau hàng loạt phân tích, các nhà phân tích tự tin kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên 3.000 USD/ounce vào cuối năm. George Milling-Stanley, chiến lược gia trưởng về vàng tại State Street Global Advisors, tuyên bố vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn hấp dẫn đối với các ngân hàng trung ương khi họ đa dạng hóa danh mục đầu tư khỏi đồng USD. Tại thị trường trong nước, mặc dù giá vàng thế giới trầm lắng, nhưng biên độ giao dịch trong các phiên của tuần khá lớn, lên tới cả triệu đồng/lượng. Kết thúc tuần, vàng miếng SJC tăng vọt lên mức 84-85,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 84-85,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 84,55-85,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).