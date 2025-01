Porsche vẫn sẽ đầu tư cho xe xăng?

Theo tờ Autoblog, khách hàng của hãng xe thể thao Porsche không mấy mặn mà với các dòng xe điện hóa. Và thương hiệu xe Đức sẽ đáp ứng nhu cầu của người dùng với kế hoạch giữ động cơ xăng. Ở thời điểm mới ra mắt, dòng xe điện Taycan đã phá vỡ nhiều kỷ lục doanh số cũng như tạo tiếng vang về một chiếc Porsche chạy bằng điện. Tuy nhiên, theo thời gian, “tình cảm” mà người dùng Porsche dành cho dòng xe điện này cũng giảm dần. Trước đó, vào tháng 7/2024, hãng xe thể thao Đức đã đưa ra mục tiêu đạt mức 80% đội xe của mình là xe điện vào năm 2030. Tuy nhiên, doanh số Taycan tính đến tháng 9/2024 chỉ ở mức 14.000 xe, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh số của bộ đôi xe xăng Porsche 718 Cayman và 718 Boxster tăng 10% so với năm 2023. Porsche có lẽ đã thay đổi định hướng phát triển trong tương lai. Hiện tại, đã xuất hiện nhiều thông tin về việc Porsche tiếp tục cho ra đời các phiên bản chạy xăng cho các mẫu xe của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Autocar vào tháng 8/2024, ông Michael Steiner, giám đốc bộ phận R&D của Porsche cho biết hãng có những phương án về tương lai của xe sử dụng động cơ đốt trong. “Porsche Cayenne hoàn toàn mới sẽ được trang bị động cơ thuần điện…nhưng chúng tôi vẫn sẽ có bản chạy xăng cho mẫu xe này. Điều này cũng tương tự với dòng xe Panamera. Tương lai của 911 vẫn là dòng xe động cơ đốt trong”, ông Michael Steiner nói. Porsche cùng một số hãng xe như Volvo, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz, Bentley…đã giảm mục tiêu điện hóa các sản phẩm của mình. Đơn cử, Ford hạ chỉ tiêu xe thuần điện từ 40% xuống 30%, nhằm tập trung vào mảng hybrid. Bentley từng tuyên bố chỉ sản xuất xe điện vào năm 2030, nhưng sau đó đưa ra thông báo về việc sau thời gian đó vẫn có thể bán xe hybrid… Hội An