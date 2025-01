Tương lai rực rỡ của BTS năm 2025

Sự mong đợi đang dâng cao trong ngành công nghiệp K-pop khi các chuyên gia dự đoán một tương lai tươi sáng cho BTS vào năm 2025. Nhóm nhạc này đã được bình chọn là nghệ sĩ được mong đợi nhất trong năm tới sau khi các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc. BTS đã đứng đầu danh sách nghệ sĩ được mong chờ nhất năm 2025, nhận được 5 phiếu bầu trong một cuộc khảo sát gần đây của News1 với 34 chuyên gia từ các công ty âm nhạc hàng đầu, thể hiện sức ảnh hưởng không thể phủ nhận của họ trong ngành. Sự gián đoạn tạm thời của BTS do nghĩa vụ quân sự đã không làm giảm đi sự nổi tiếng của họ. Các thành viên đã lần lượt nhập ngũ, bắt đầu với Jin vào tháng 12 năm 2022, J-Hope vào tháng 4 năm 2023, Suga vào tháng 9 năm 2023, và RM, V, Jimin và Jungkook vào tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, các hoạt động solo của họ vẫn tiếp tục gặt hái thành công vang dội. Đĩa đơn "Seven (feat. Latto)" của Jungkook đã đứng đầu Billboard Hot 100, và album "Golden" của anh ra mắt ở vị trí thứ 2 trên Billboard 200, củng cố thêm vị thế của BTS trên toàn cầu. Khi các thành viên dần hoàn thành nghĩa vụ, sự mong chờ cho các hoạt động nhóm vào năm 2025 càng trở nên mạnh mẽ hơn. Jin đã xuất ngũ vào tháng 6 năm 2024 và J-Hope vào tháng 10 năm 2024, trong khi 5 thành viên còn lại dự kiến ​​sẽ xuất ngũ vào tháng 6 năm 2025. Một chuyên gia trong ngành âm nhạc đã bình chọn cho BTS cho biết: “Sự trở lại của họ với tư cách là một nhóm đầy đủ vào năm 2025 rất được mong đợi và tôi rất mong chờ các hoạt động của họ”. Một người khác nhận xét: “Đến tháng 6 năm 2025, tất cả các thành viên BTS sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ngay cả trong thời gian tạm dừng, họ vẫn duy trì sự thống trị của mình trong K-pop, khiến sự trở lại của họ càng thêm thú vị.” Chuyên gia này cũng nhấn mạnh sức ảnh hưởng của BTS, nói rằng: “Chỉ riêng tin tức về sự trở lại của BTS cũng đủ khiến cổ phiếu HYBE tăng vọt và thay đổi triển vọng của ngành công nghiệp K-pop.” Hiện tại, Jin và J-Hope đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Jin đã xuất ngũ vào ngày 12 tháng 6 năm 2024 và sau đó phát hành album solo "HAPPY" và xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ. J-Hope, sau khi xuất ngũ vào ngày 17 tháng 10 năm 2024, cũng đã tham gia các sự kiện công khai, bao gồm KBO Korean Series 2024 và chương trình "I Live Alone." 5 thành viên còn lại dự kiến sẽ xuất ngũ vào tháng 6 năm 2025: RM và V vào ngày 10 tháng 6, Jimin và Jungkook vào ngày 11 tháng 6 và Suga vào ngày 21 tháng 6 sau khi hoàn thành nghĩa vụ thay thế với tư cách là nhân viên dịch vụ xã hội. Trước đó, album cuối cùng của BTS với tư cách là một nhóm đầy đủ là "Proof" vào tháng 6 năm 2022. Sau đó, các thành viên tập trung vào sự nghiệp solo, gặt hái thành công đáng kể. Jimin và Jungkook lần lượt đứng đầu Billboard Hot 100 với các hit "Like Crazy" và "Seven," trong khi album của Suga đạt vị trí thứ 2 trên Billboard 200. J-Hope cũng trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên đứng đầu Lollapalooza. Bất chấp nghĩa vụ quân sự, BTS vẫn hoạt động bằng cách phát hành các nội dung và album được sản xuất trước đó. Trong khi sự trở lại của BTS được mong chờ, vẫn có những thách thức cần giải quyết. Sự cố lái xe trong tình trạng say rượu của Suga vào tháng 9 năm 2024 đã gây ra những tranh cãi, mặc dù anh đã bị phạt, một số người hâm mộ vẫn kêu gọi loại anh ra khỏi nhóm. Bất chấp những tranh cãi, các thành viên BTS đã bày tỏ sự nhiệt tình mạnh mẽ đối với sự tái hợp. Tại Lễ trao giải MAMA năm 2024, Jimin đã hé lộ về tương lai của nhóm, nói rằng: "Tôi rất hào hứng nghĩ về những bài hát và màn trình diễn mà chúng tôi sẽ chia sẻ sau khi trở lại. Mong chờ chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ và tốt hơn." Khi các thành viên BTS chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sự mong chờ của người hâm mộ rất lớn. Việc lập kế hoạch cẩn thận và giải quyết các vấn đề hiện tại sẽ rất quan trọng để đảm bảo sự trở lại của họ đáp ứng được kỳ vọng. Mặc dù sự trở lại của họ có thể định hình lại ngành công nghiệp K-pop, sự thành công của họ sẽ phụ thuộc vào cách họ vượt qua những thách thức và nắm bắt cơ hội phía trước. Theo VOV