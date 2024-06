Tạo điều kiện cho La 'điên' chuyển đổi đất sai phép, 2 cán bộ ở Thái Bình bị bắt

Trưa 14/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 người là cán bộ cấp xã, huyện để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do liên quan đến doanh nhân Nguyễn Sơn La (thường gọi La "điên", SN 1957, Giám đốc Công ty TNHH Mạnh La).

Cơ quan chức năng khám xét nhà doanh nhân La "điên", tối 12/6.