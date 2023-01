Selena Gomez gặp biến chứng

Năm 2017, bệnh tình cô thuyên giảm nhờ được người bạn thân Francia Raisa hiến thận. Nữ ca sĩ từng gọi Francia Raisa là "người ơn", nhưng gần đây Gomez bị chỉ trích nặng nề do không nhắc tên bạn thân trong phim tài liệu.

Trong cuộc phỏng vấn của Rolling Stone, nữ ca sĩ gây tranh cãi khi khẳng định người bạn thân duy nhất của cô là Taylor Swift. "Tôi không bao giờ hòa nhập được với những cô gái sành điệu hay sao nữ nổi tiếng. Người bạn thân duy nhất của tôi trong ngành công nghiệp giải trí là Taylor Swift", cô nói.

Sau khi Selena Gomez trả lời phỏng vấn, khán giả tìm xem My Mind & Me và phát hiện nữ ca sĩ không hề nhắc tên người hiến tạng cứu mình. Khán giả bức xúc trước hành động vô ơn của giọng ca Calm Down. Francia Raisa cũng quyết định hủy theo dõi bạn thân trên mạng xã hội.

Theo Tiền Phong