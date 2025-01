Bản tin Xe cộ 8/1: Kia Carnival hybrid sắp bán tại Việt Nam

Thực hư thông tin Mazda điều chỉnh giá đầu năm 2025; Lynk & Co 900 lộ diện - SUV 3 hàng ghế, động cơ PHEV - Honda CB400 Super Four 2025 "lộ diện" với những thông tin gây phấn khích cho giới mê xe Các thông tin mới nhất cho thấy Honda đâng phát triển một phiên bản hoàn toàn mới dành cho CB400 Super Four. Trước đó, Honda CB400 Super Four đã bị ngưng sản xuất từ năm 2022. Tuy nhiên với việc được sử dụng phổ biến trong nhiều hoạt động công cộng của Nhật Bản (như xe tập tại trường lái, sử dụng làm xe dẫn đoàn củac cảnh sát). Do đó, việc CB400 Super Four phiên bản hoàn toàn mới rất có thể sẽ sớm được giới thiệu. Về cơ bản, CB400 Super Four mới sẽ không đổi về thiết kế so với phiên bản cũ tuy nhiên sẽ có sự thay đổi đáng kể về mặt động cơ. Ở phiên bản cũ, mẫu naked-bike nhà Honda sử dụng khối động cơ từ CBR400R NC23 từ năm 1986 do đó tới hiện tại đã không đáp ứng chuẩn khí thải mới nhất. Theo các nguồn tin, khối động cơ mới sẽ được phát triển hoàn toàn mới bởi Wuyang Honda - liên doanh của Honda tại thị trường Trung Quốc. Mẫu động cơ mới sẽ cạnhtranh với động cơ của Kawasaki ZX-4R, động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 400cc mạnh mẽ nhất hiện nay, có thể đạt công suất 77 mã lực (ps). Tuy nhiên, Honda sẽ hướng tới một động cơ không chỉ mạnh mẽ mà còn đạt được sự cân bằng về tất cả các mặt. Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng động cơ mới này sẽ trang bị công nghệ E-Clutch, công nghệ mà chúng ta vừa được trải nghiệm trên dòng 650 Series vào năm ngoái. - Thực hư thông tin Mazda điều chỉnh giá đầu năm 2025 Mazda Việt Nam xác nhận đã điều chỉnh giá Mazda 2 và CX-3 từ tháng 12/2024. Còn với CX-30 là do chương trình ưu đãi. Vài ngày qua, một số thông tin chia sẻ về việc Mazda thực hiện điều chỉnh giá bán một số mẫu xe gồm Mazda 2, CX-3 và CX-30 từ đầu năm 2025. Tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên, điều này không hoàn toàn chính xác. Ngoại trừ bản Premium, các bản Mazda 2 còn lại điều chỉnh giá tăng thêm 10 triệu đồng từ tháng 12/2024. Trao đổi với phóng viên, đại diện truyền thông Mazda xác nhận có việc điều chỉnh giá bán một số phiên bản của Mazda 2 và CX-3. Tuy nhiên việc điều chỉnh giá này đã thực hiện từ tháng 12/2024 chứ không phải đầu năm 2025. Theo đó, Mazda 2 các phiên bản (ngoại trừ Premium) tăng giá thêm 10 triệu đồng. Giá khởi điểm của xe tăng lên thành 418 triệu đồng. Nhưng bản cao cấp nhất vẫn giữ nguyên giá 544 triệu đồng. Với Mazda CX-3, các phiên bản đều tăng giá thêm 10 triệu đồng, nâng giá bán lên thành từ 522 – 641 triệu đồng. - Kia Carnival hybrid sắp bán tại Việt Nam Thông tin về Kia Carnival hybrid đã xuất hiện trên trang chủ của Kia Việt Nam. Tuy đã nhận đặt hàng trước song mẫu xe chưa công bố giá bán. Mới đây, trang fanpage của Kia Việt Nam đã đăng tải thông tin về mẫu xe Carnival phiên bản hybrid hoàn toàn mới. Trên trang chủ Kia Việt Nam cũng đã cập nhật mẫu xe vào danh mục sản phẩm của New Kia Carnival. Kia Carnival phiên bản hybrid sẽ có tên gọi Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S. Điều này cho thấy mẫu xe sẽ sử dụng động cơ 1.6 lít tăng áp kết hợp với mô tơ điện. Bên cạnh đó, hệ truyền động hybrid của mẫu xe sẽ là loại tự sạc, không phải cắm sạc ngoài. Từ một số hình ảnh được chính hãng đăng tải, có thể thấy Kia Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S có ngoại thất giống với bản máy dầu cao cấp nhất hiện nay. Điểm phân biệt là xe hybrid sẽ có biểu tượng HEV ở phía sau. Chi tiết hệ truyền động mẫu xe chưa được công bố nhưng tại nước ngoài, hệ truyền động hybrid của Carnival sử dụng động cơ 1.6 lít tăng áp đi kèm mô tơ điện, cho công suất kết hợp 242 mã lực. Nhờ công nghệ hybrid, mẫu xe chỉ tốn khoảng hơn 7 lít xăng/ 100km. - Lynk & Co 900 lộ diện - SUV 3 hàng ghế, động cơ PHEV Mẫu xe đầu bảng của Lynk & Co được trang bị khá nhiều màn hình trong khoang lái. Lynk & Co 900 vừa được hé lộ những hình ảnh đầu tiên. Mẫu SUV 3 hàng ghế 6 chỗ ngồi dự kiến bán tại Trung Quốc từ tháng 3, gồm 3 tùy chọn hybrid cắm sạc (PHEV). Giá xe chưa được xác nhận, Lynk & Co cũng chưa tiết lộ liệu có đưa 900 đến các thị trường khác hay không. Phiên bản tiêu chuẩn của Lynk & Co 900 sử dụng kết hợp động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L với motor điện 215 mã lực ở trục trước và motor điện 308 mã lực ở trục sau, cho tổng công suất đầu ra tối đa 710 mã lực. Phiên bản giữa sử dụng kết hợp động cơ tăng áp 4 xy-lanh dung tích 2.0L với motor điện 165 mã lực ở trục trước và motor điện 308 mã lực ở trục sau, cho công suất đầu ra tối đa 724 mã lực. Phiên bản cao cấp nhất của xe dùng động cơ xăng tăng áp 2.0L, kết hợp motor điện trên trục trước và 2 motor điện trên trục sau, cho ra tổng công suất 845 mã lực. Phiên bản này được cho là có thể đạt tốc độ 100 km/h từ vị trí đứng yên trong vòng 4 giây. - Koenigsegg Jesko “hàng khủng” sắp cập bến sát vách Việt Nam? Chiếc Koenigsegg Jesko mang số khung 7395 với màu sơn carbon trần cùng sọc đỏ được cho là thuộc sở hữu của 1 khách hàng đến từ Campuchia, nhưng danh tính chính xác chưa được công bố. Cách đây 2 năm về trước, 1 trang chuyên tổng hợp các siêu xe Koenigsegg sẽ đi về đâu sau khi rời nhá máy ở Thụy Điển đã tiết lộ, Asean có hơn 5 xe cập bến, đó là Singapore, Thái Lan và thú vị là Campuchia và Việt Nam cũng có mặt trong danh sách này. Tuy nhiên, khả năng Koenigsegg Jesko về Việt Nam khó có thể thành sự thật, còn Campuchia thì lại khác. Theo đó, chiếc Koenigsegg Jesko số khung 7395 với màu sơn carbon trần cùng sọc đỏ được cho là thuộc sở hữu của 1 khách hàng đến từ Campuchia, nhưng danh tính chính xác chưa được công bố, chỉ biết anh sở hữu bộ sưu tập xe rất đáng ngưỡng mộ và ở nước bạn, số lượng đại gia chơi xe megacar rất nhiều.