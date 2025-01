Điểm tin Công nghệ 8/1: 'Loay hoay' với chip AI, Samsung Electronics dự kiến lợi nhuận tiếp tục giảm

Lộ diện thiết kế và ngày ra mắt thế hệ Galaxy S series mới; ASUS Republic of Gamers giới thiệu loạt Laptop Gaming tại CES 2025 - TP-Link giới thiệu hệ thống Wi-Fi 7 mới tại CES 2025 với Router và hệ thống Mesh Wi-Fi TP-Link Systems Inc vừa công bố bộ sưu tập Wi-Fi 7 mới nhất tại CES 2025 với các giải pháp cho mọi nhu cầu kết nối. Dòng sản phẩm mở rộng này mang đến khả năng phủ sóng liền mạch cho cả không gian trong nhà và ngoài trời với Wi-Fi Mesh tiên tiến và hỗ trợ tốc độ cực nhanh khi di chuyển với bộ định tuyến du lịch mới. Deco BE68 mới của TP-Link (3-pack) mang đến Wi-Fi Mesh Wi-Fi 7 mạnh mẽ cho toàn bộ ngôi nhà với tốc độ lên tới 14 Gbps, phủ sóng đến 8.100 ft² (~752 m²) và hỗ trợ lên đến 200 thiết bị kết nối. Với các cổng 10G, 2.5G và 1G, hệ thống đảm bảo kết nối có dây nhanh chóng và đáng tin cậy. Công nghệ Deco Mesh mang lại phạm vi phủ sóng liền mạch và hiệu suất không gián đoạn cho việc phát trực tuyến, chơi game và nhiều hơn nữa. Multi-Link Operation (MLO) và các kênh 6GHz 320MHz giúp tăng cường thông lượng, giảm độ trễ và nâng cao độ tin cậy, mang đến trải nghiệm Wi-Fi rất tốt trên toàn bộ ngôi nhà.. Hệ thống Deco Wi-Fi 7 ngoài trời đáp ứng nhu cầu kết nối ngoài trời đáng tin cậy ngày càng tăng. Các nút Deco BE65-Outdoor và Deco BE25-Outdoor có chỉ số IP65 đảm bảo hiệu suất ổn định trong mọi điều kiện thời tiết với vỏ bọc chống thấm nước và chống bụi. Mỗi nút tạo ra một mạng mesh kết hợp trong nhà và ngoài trời, cung cấp kết nối tốc độ cao liên tục trong nhà và sân vườn khi kết hợp với các mẫu Deco trong nhà. Các mẫu Deco Wi-Fi 7 ngoài trời, bao gồm Deco BE65-Outdoor và Deco BE25-Outdoor, được thiết kế để cài đặt dễ dàng với hỗ trợ PoE. Cả hai mẫu đều có các tùy chọn gắn kết linh hoạt, bao gồm gắn trên bàn, gắn tường và gắn cột, phù hợp với mọi thiết lập. - Lộ diện thiết kế và ngày ra mắt thế hệ Galaxy S series mới Tại sự kiện CES 2025, Samsung đã tiết lộ ngày ra mắt thế hệ Galaxy S series mới, đi kèm theo đó là những hình ảnh rò rỉ về thiết kế, kiểu dáng trên Internet. Theo 9to5Google, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc sẽ trình làng thế hệ Galaxy S tiếp theo. Tuy nhiên, trên mạng đã rò rỉ hình ảnh về 3 phiên bản của dòng điện thoại mới, được cung cấp bởi WinFuture, cho thấy màu sắc và viền màn hình siêu mỏng. Bên cạnh đó, những hình ảnh này còn tiết lộ vị trí đặt camera ở mặt sau, các góc cong mới trên phiên bản Ultra. Màu xanh mới có thể sẽ được gọi là “Icy Blue”. Đáng chú ý, phần ốp lưng đã được tích hợp thêm một vòng tròn, nhiều khả năng công ty sẽ áp dụng tiêu chuẩn sạc không dây Qi2. Samsung đã xác nhận rằng thế hệ Galaxy S series mới sẽ ra mắt vào 1h sáng ngày 23-1-2025 (theo giờ Việt Nam) với nhiều cải tiến liên quan đến công nghệ AI, hứa hẹn sẽ thay đổi cách bạn tương tác với thế giới mỗi ngày. - ASUS Republic of Gamers giới thiệu loạt Laptop Gaming tại CES 2025 ASUS Republic of Gamers (ROG) công bố dải sản phẩm laptop gaming đột phá tại sự kiện Unlock the ROG Lab: For Those Who Dare trong khuôn khổ sự kiện CES 2025. Dòng ROG Strix 2025 sở hữu khung máy hoàn toàn mới với thiết kế tháo lắp đơn giản cho phép người dùng nâng cấp RAM và SSD dễ dàng mà không cần tháo vít cùng với LED RGB bao quanh thân máy. Đặc biệt hơn, dòng ROG Strix SCAR cũng lần đầu tiên được trang bị màn hình LED AniMe Vision mang đến khả năng sáng tạo và cá nhân hóa độc nhất với nhiều hiệu ứng khác nhau. Năm nay, ROG áp dụng thiết kế tản nhiệt đa tầng (Sandwiched Heatsink) trên các dòng ROG Strix 2025 sử dụng vi xử lý Intel. Hệ thống tản nhiệt mới này bao gồm tản nhiệt buồng hơi kẹp giữa các lá tản nhiệt, kết hợp với tản nhiệt 3 quạt và keo kim loại lỏng Thermal Glizzly Conductonaut Extreme trên cả CPU và GPU giúp cải thiện hiệu quả làm mát của hệ thống, phát huy hiệu năng mạnh nhất trong thời gian dài, đồng thời giảm tiếng ồn so với thế hệ trước. Trong năm 2025, ROG Flow Z13 tiếp tục là tablet gaming mạnh nhất thế giới nhờ bộ vi xử lý mới AMD Ryzen AI Max+ 395. Với thiết kế chiplet tiên tiến được tích hợp iGPU Radeon 8060S mạnh mẽ cùng với bộ nhớ RAM hợp nhất (Unifying) Quad-Channel với dung lượng tối đa 128GB mang lại hiệu suất gaming mạnh mẽ cùng khả năng tối ưu điện năng lý tưởng. NPU với sức mạnh 50 TOPS tích hợp bên trong vi xử lý cũng giúp ROG Flow Z13 đạt chuẩn Copilot+PCs với nhiều tính năng hữu ích cho công việc, tất cả có trong khung máy CNC mỏng nhẹ chỉ 1.2KG. Trong năm 2025, ROG nâng cấp cấu hình bộ đôi laptop gaming AI mỏng nhẹ với ROG Zephyrus G14 được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX 370 với NPU 50 TOPS mang đến các tính năng Copilot+ nâng cao, ROG Zephyrus G16 với tùy chọn vi xử lý Inte Core Ultra 9 285H, card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop cùng với thiết kế ống dẫn nhiệt và quạt Arc Flow cải tiến giúp tản nhiệt hiệu quả hơn 23% so với thế hệ trước, mang đến hiệu năng mạnh mẽ. Cùng màn hình ROG Nebula OLED với độ phân giải và tần số quét cao hỗ trợ G-Sync, ROG Zephyrus 2025 đáp ứng các nhu cầu sáng tạo cũng như giải trí, tiếp tục thể hiện khả năng của một chiếc laptop gaming AI mỏng nhẹ hiệu năng cao. - 'Loay hoay' với chip AI, Samsung Electronics dự kiến lợi nhuận tiếp tục giảm Samsung Electronics dự báo tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục chậm lại trong quý IV/2024 do công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ về chip AI của Nvidia. Samsung Electronics, nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới, dự kiến ngày 8/1 sẽ công bố dự báo cho thấy tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục chậm lại trong quý IV/2024 do công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ về chip AI của Nvidia. Samsung, cũng là nhà sản xuất điện thoại thông minh và TV lớn nhất thế giới, dự kiến lợi nhuận hoạt động sẽ tăng lên 8.200 tỷ won (5,6 tỷ USD) trong quý IV/2024, tăng so với mức thấp 2.800 tỷ won của cùng kỳ năm trước, nhưng giảm so với mức 9.180 tỷ won của quý trước đó. Một loạt các nhà phân tích đã cắt giảm ước tính thu nhập của Samsung trong những tuần gần đây, với một số người dự kiến lợi nhuận hoạt động sẽ giảm xuống dưới 8.000 tỷ won. Trong tháng 10/2024, công ty Hàn Quốc này đã đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi về kết quả hoạt động đáng thất vọng trong quý III/2024 và cho biết công ty đang đạt được tiến bộ trong việc cung cấp chip AI cho Nvidia. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết công ty đã không đưa ra bất kỳ cập nhật nào kể từ đó, và việc chậm trễ trong việc cung cấp chip cao cấp cho Nvidia tiếp tục gây áp lực lên lợi nhuận. - MSI giới thiệu card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 50 Series thế hệ tiếp theo cho kỷ nguyên AI MSI đã ra mắt dòng card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 50 Series với thiết kế tiên tiến bao gồm các dòng sản phẩm Suprim Liquid, Suprim, Vanguard, Gaming Trio, Ventus và Inspire. Được thiết kế với các giải pháp tản nhiệt nâng cao, các card đồ hoạ này được chế tạo để đáp ứng nhu cầu đối với hiệu suất cao của các GPU thế hệ tiếp theo, mang lại khả năng tản nhiệt tiên tiến và hiệu suất mạnh mẽ. Được chế tạo với kiến trúc NVIDIA Blackwell, GPU GeForce RTX 50 Series mang đến khả năng thay đổi cuộc chơi cho các game thủ và nhà sáng tạo. Nhờ vào sức mạnh xử lý AI cực lớn, các card đồ hoạ RTX 50 Series đem đến cho người dùng trải nghiệm mới và độ trung thực đồ họa ở một tầm cao mới. 