Clip Hoàng Thuỳ Linh bất ngờ ra về theo cách khó hiểu sau khi tái xuất cùng Đen Vâu

Hoàng Thuỳ Linh gây tranh cãi sau khi trình diễn xong tại sự kiện đón năm mới ở TP.HCM. Tối 31/12, Hoàng Thuỳ Linh khép lại năm 2024 bằng buổi diễn tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ xuất hiện cùng Đen Vâu hậu bí mật chào đón con đầu lòng cách đây ít tháng. Tái xuất showbiz sau gần nửa năm ở ẩn, Hoàng Thuỳ Linh xinh đẹp và tràn đầy năng lượng ở lúc tổng duyệt lẫn khi lên sân khấu. Khi diễn chung, Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh có những hành động nhỏ tình cảm gây chú ý, tuy nhiên cơ bản vẫn giữ khoảng cách nhất định. Khi ra về, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu cũng không đi cùng nhau. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải clip hậu trường gần 20 giây để cảm ơn và chúc mừng năm mới khán giả. Tuy nhiên, chính những khoảnh khắc này đã khiến cô vướng tranh cãi, bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Theo như hình ảnh trong clip ghi lại, Hoàng Thuỳ Linh được đi lối riêng, đã có rào chắn an ninh, cô được tầm 10 vệ sĩ bao quanh để bảo vệ. Tuy nhiên, thay vì mặc đồ diễn hoặc thoải mái ra về như những lần trước đó thì Hoàng Thuỳ Linh lại đeo khẩu trang kín, khoác 1 chiếc áo từ đầu đến chân.

Clip: Hoàng Thuỳ Linh vướng tranh cãi vì khoảnh khắc che chắn hết mức khi rời khỏi sự kiện Ngay lập tức, nhiều người tỏ ra không hài lòng, cho rằng Hoàng Thuỳ Linh làm lố, thái độ "ngôi sao" và dùng nhiều lời mỉa mai vì việc mặc đồ kín mít hết mức của cô. Tuy nhiên, số đông khán giả lại thông cảm và bảo vệ Hoàng Thuỳ Linh. Họ cho rằng Hoàng Thuỳ Linh là mẹ bỉm đang chăm con nhỏ nên cần được bảo vệ tối đa, tránh tiếp xúc với nhiều người lạ bên ngoài. Không chỉ thế, thời gian Hoàng Thuỳ Linh sinh con được dự đoán chỉ tầm 5-6 tháng trước nên việc cô giữ ấm cơ thể khi phải ở bên ngoài quá khuya cũng là điều cần thiết để đảm bảo sức khoẻ. Trong clip, Hoàng Thuỳ Linh liên tục chắp tay như 1 cách thể hiện lòng cảm ơn, có lúc còn dừng lại để bắt tay 1 vài khán giả chứ không phải thái độ chảnh choẹ hay xa cách.

Dù di chuyển vội vàng nhưng Hoàng Thuỳ Linh cũng dừng lại vài giây để chào người hâm mộ. Nữ ca sĩ liên tục có hành động thể hiện cúi đầu cảm ơn Hồi tháng 8/2024, theo nguồn tin thân cận của chúng tôi, Hoàng Thuỳ Linh đã sinh con trước đó một thời gian. Tuy nhiên, đến hiện tại mọi thông tin cụ thể liên quan đến việc nữ ca sĩ "vượt cạn" đều được giữ kín bưng. Hơn thế nữa, có thông tin cho biết Hoàng Thuỳ Linh sinh đôi. Theo nguồn tin thân cận của chúng tôi, Đen Vâu luôn "kề vai sát cánh", đi cùng mỗi khi Hoàng Thùy Linh khám thai định kỳ. Sau nhiều tháng ở ẩn, Hoàng Thuỳ Linh rục rịch trở lại hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ đăng clip khoe nhan sắc rạng rỡ, thông báo về các sản phẩm, dự án mới hồi tháng 11/2024. Không lên tiếng việc kết hôn, sinh con nhưng Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu công khai đi diễn cùng nhau. Nam rapper từng chia sẻ sẽ công bố tin vui vào thời điểm thích hợp, khi bản thân thấy đủ chín chắn và chắc chắn.

Hoàng Thuỳ Linh rạng rỡ, đầy năng lượng sau nhiều tháng ở ẩn sinh con. Nữ ca sĩ cũng đã lấy lại vóc dáng thon gọn Theo Người đưa tin