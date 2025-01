Phát hiện 2 thi thể trong khoang càng đáp máy bay ở Mỹ

Hai thi thể đã được phát hiện trong khoang chứa càng đáp của một máy bay hãng JetBlue từ New York hạ cánh ở Florida (Mỹ). Một máy bay của hãng hàng không JetBlue (Ảnh minh họa: New York Times). Theo truyền thông Mỹ, 2 thi thể trên được phát hiện tối 6/1 trong khoang chứa càng đáp của máy bay JetBlue mang số hiệu chuyến bay 1801 cất cánh từ sân bay quốc tế John F. Kennedy (New York) và hạ cánh ở sân bay Fort Lauderdale (Florida). Danh tính của các nạn nhân chưa được tiết lộ. "Văn phòng Giám định Y tế Quận Broward sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong", sở cảnh sát Broward cho hay. Người phát ngôn Cơ quan Hàng không Quận Broward Arlene Satchell cho biết, cuộc điều tra không ảnh hưởng đến hoạt động tại sân bay. Vụ việc xảy ra chỉ 2 tuần sau vụ một thi thể được phát hiện trong khoang chứa càng máy bay United Airlines từ Chicago đi Maui. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết, khoang chứa thiết bị hạ cánh thường được sử dụng bởi những người trốn vé mà không nhận ra rằng khoang chứa này có rất ít không gian khi thiết bị được thu lại. Khi đó, người trốn trong khoang sẽ bất tỉnh vì thiếu oxy hoặc bị đóng băng lúc máy bay đạt độ cao hành trình. Theo báo cáo năm 2011 của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, khoảng 80% số người trốn trong khoang càng đáp hay khoang khác bên ngoài máy bay đều tử vong.