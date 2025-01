Điểm tin Kinh doanh 8/1: Giá vàng: Vàng trong nước đứng yên sau phiên giảm mạnh hôm trước

TP HCM sẽ khởi công ít nhất một trung tâm logistics trong năm nay; Trái chiều cổ phiếu, NAB nhuộm tím, PGB giảm sàn - Giá vàng: Vàng trong nước đứng yên sau phiên giảm mạnh hôm trước Giá vàng thế giới hôm 7/1 đảo chiều tăng nhẹ lên mức 2.644 USD/ounce do chỉ số USD giảm. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu đi ngang sau khi giảm nửa triệu đồng/lượng trong phiên ngày hôm 6/1. Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 85 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 84,8 triệu đồng/lượng. Trong phiên giao dịch sáng 7/1, dù giá vàng thế giới tăng nhẹ nhưng giá vàng các thương hiệu trong nước hầu như không biến động. Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ ngày 7/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 83,5-85 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 1,5 triệu đồng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 83,5 triệu đồng/lượng, bán ra 84,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều (mua vào-bán ra) so kết phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 83,5 triệu đồng/lượng và bán ra 85 triệu đồng/lượng, đứng yên so chốt phiên hôm trước. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 không đổi cả hai chiều so mức kết phiên hôm qua, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 84,3-85,3 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 84,4 triệu đồng/lượng và bán ra mức 85 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so kết phiên liền trước. Tính đến 12 giờ ngày 7/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng nhẹ 7,9 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.644 USD/ounce. Giá vàng thế giới hôm nay tăng lên trong bối cảnh đồng USD giảm nhẹ do lo ngại về gánh nặng nợ công của Mỹ. Trong một diễn biến mới, Tổng thống đắc cử Donald Trump phủ nhận ông sẽ nới lỏng các mức thuế quan thương mại mới. Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 tới và các chính sách thuế quan và bảo hộ mà ông đề xuất dự kiến sẽ khiến lạm phát tăng trở lại. Điều này có thể khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) phải duy trì lãi suất cao trong thời gian lâu hơn để giải quyết tình trạng lạm phát dai dẳng, hiện vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% mà FED đưa ra. Hiện tại, giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu tới. Báo cáo này được dự báo sẽ giúp thị trường định hình kỳ vọng về lộ trình lãi suất của FED trong năm nay. Những người theo dõi thị trường cũng đang chú ý đến dữ liệu việc làm trong lĩnh vực tư nhân và biên bản cuộc họp chính sách gần đây nhất của FED, công bố ngày 8/1, để biết thêm thông tin chi tiết. Mặc dù đang chịu sức ép trước đồng USD ở mức cao, các chuyên gia và nhà đầu tư bán lẻ vẫn dự báo, giá vàng sẽ vượt ngưỡng 3.000 USD/ounce trong năm nay. Chiến tranh thương mại toàn cầu có thể diễn ra dưới thời ông Trump làm Tổng thống Mỹ, cùng với những bất ổn địa chính trị gia tăng, kéo theo tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát duy trì ở mức hơn 3% và một cuộc suy thoái kinh tế nhẹ diễn ra trong nửa cuối năm 2025 là môi trường hoàn hảo hỗ trợ cho giá vàng. Chantelle Schieven, Trưởng phòng nghiên cứu của Capitalight Research, cho biết, ông duy trì quan điểm lạc quan đối với kim loại quý trong năm nay. Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng sẽ không diễn ra ở thời điểm hiện tại mà dự kiến trong vài tháng nữa. David Miller, Giám đốc đầu tư và quản lý danh mục cấp cao tại Catalyst Funds, cho rằng, giá vàng có thể tiếp tục được hỗ trợ nhờ xu hướng các quốc gia khối BRICS chuyển dự trữ USD sang vàng để tránh rủi ro từ các biện pháp trừng phạt. - Chubb Life Việt Nam khai trương văn phòng Kênh đối tác kinh doanh Infinity ở Hà Tĩnh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) chính thức khai trương thêm văn phòng mới của kênh Đối tác Kinh doanh Infinity tại Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam, cho biết: “Hướng đến tuổi 20 của Chubb Life Việt Nam trong 2025, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng Kênh đối tác kinh doanh Infinity. Thông qua Kênh đối tác kinh doanh Infinity, Chubb Life Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ thông qua các khóa đào tạo và cố vấn chuyên sâu, hướng đến việc xây dựng đội ngũ chuyên gia tài chính - bảo hiểm chuyên nghiệp nhằm mang đến sự bảo vệ tài chính tối ưu cho khách hàng”. Tại lễ khai trương, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Chubb Life Việt Nam đã trao tặng 30.000.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tiếp nối chương trình “Chubb Life vì tương lai em”, hoạt động này là một trong những nỗ lực không ngừng nghỉ của Chubb Life Việt Nam nhằm nuôi dưỡng thế hệ tương lai tại các địa phương mà tập đoàn đang hiện diện. Được chính thức ra mắt từ đầu năm 2024, Kênh đối tác kinh doanh Infinity hướng đến mục tiêu nâng cao trải nghiệm dịch vụ của khách hàng, thông qua việc liên tục mở rộng và chuẩn hóa kênh phân phối. Được đào tạo bài bản dựa trên nhu cầu của khách hàng, các chuyên gia tài chính – bảo hiểm của Kênh đối tác kinh doanh Infinity sẽ lắng nghe, chia sẻ và tư vấn cho khách hàng các giải pháp bảo vệ tài chính phù hợp nhất dựa trên nhu cầu thực tiễn của họ. - TP HCM sẽ khởi công ít nhất một trung tâm logistics trong năm nay Sở Công Thương TP HCM sẽ tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ kết nối với các trung tâm kinh tế. Chiều 7/1, UBND TP HCM phối hợp cùng Sở Công Thương TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2024, triển khai kế hoạch năm 2025. Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho biết tiếp nối đà tăng trưởng năm 2023, các chỉ tiêu ngành Công Thương năm 2024 tiếp tục đạt được các kết quả nổi bật như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 565.013 tỉ đồng, tăng 10,6%, góp phần vào tăng trưởng khu vực dịch vụ TP HCM; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 46,97 tỉ USD, tăng 10,6%; kim nhập khẩu ước đạt 60,7 tỉ USD, tăng 9,8% so với năm 2023… Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý khác là Sở sẽ tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ kết nối với các trung tâm kinh tế. Theo ông Tú, TP HCM dự kiến xây dựng, khởi công ít nhất 1 trung tâm logistics mang tầm cỡ khu vực trước ngày 30-4 để chào mừng sự kiện lớn của đất nước. - Trái chiều cổ phiếu, NAB nhuộm tím, PGB giảm sàn Phiên giao dịch ngày 7/1, nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận sự trái chiều của 2 mã NAB của Nam A Bank và PGB của PGBank. Trong khi mã NAB tăng giá mạnh nhất và có thanh khoản cao nhất trong phiên thì ngược lại, mã PGB bất ngờ giảm sàn. Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/1, nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận 12 mã tăng, 10 mã giảm và 5 mã đứng giá tham chiếu. Đáng chú ý nhất là cổ phiếu NAB của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) khi duy trì sắc tím gần như cả ngày với thanh khoản tăng đột biến. Cụ thể, cổ phiếu này đã tăng trần lên mức 16.900 đồng/đơn vị với thanh khoản cao kỷ lục hơn 14,7 triệu đơn vị. Với diễn biến trên, NAB là mã cổ phiếu ngân hàng tăng giá mạnh nhất và có thanh khoản cao nhất trong phiên hôm nay. Đây cũng mức thanh khoản cao nhất của mã này kể từ khi niêm yết. Hiện, vốn hóa thị trường của NamABank tăng lên hơn 22.351 tỷ đồng. Cổ phiếu BID của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng ghi nhận phiên tăng mạnh 4,12% lên 40.400 đồng/đơn vị với thanh khoản đột biến hơn 10,4 triệu đơn vị - mức cao nhất kể từ tháng 5/2021. Mã MBB của Ngân hàng TMCP Quân đội cũng bật tăng hơn 2% trong hôm nay. Ngoài ra, nhiều mã ngân hàng khác cũng có được mức tăng giá tốt như: STB (1,79%), LPB (1,32%), VIB (1,04%), ACB (0,81%)... Ở chiều ngược lại, thị trường chứng kiến cổ phiếu PGB của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) bất ngờ giảm sàn gần 14,6% xuống còn 12.900 đồng/đơn vị. Với mức giảm trên, PGB đã trở lại vùng giá thấp nhất kể từ tháng 3/2023. Đóng cửa trong sắc đỏ hôm nay còn có sự góp mặt của một số mã ngân hàng như: HDB (-1,02%), MSB (-0,89%), BVB (-0,87%)... Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 0,6 điểm, lên 1.246,95 điểm. Ngược lại, chỉ số HNX-Index giảm 1,96 điểm, xuống 220,98 điểm. Chỉ số UPCoM-Index giảm 0,41 điểm, xuống 93,21 điểm. Thanh khoản trên thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp, khi tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt hơn 14.500 tỷ đồng. Riêng trên sàn HoSE, thanh khoản đạt hơn 13.100 tỷ đồng. Siêu thị TP.HCM siết chất lượng hàng hóa Lotte Mart là hệ thống mới nhất tham gia "Tick xanh trách nhiệm", sau Saigon Co.op, Satra, MM Mega Market, Aeon, Central Retail, WinCommerce, Bách Hóa Xanh, Kingfood Mart. Tại Hội nghị tổng kết năm 2024, triển khai chương trình công tác năm 2025 của Sở Công Thương TP.HCM chiều 7/1, ông Lee Yong Ho, Giám đốc cấp cao Trung tâm sản phẩm, CTCP Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam cho biết hệ thống sẽ chính thức tham gia chương trình "Tick xanh trách nhiệm" từ năm nay. Đây là chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa do Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với các tập đoàn bán lẻ hàng đầu Việt Nam triển khai từ tháng 3/2024. Trong năm ngoái, chương trình có 8 doanh nghiệp bán lẻ tham gia gồm Saigon Co.op, Satra, MM Mega Market, Aeon, Central Retail, WinCommerce, Bách Hóa Xanh, Kingfood Mart. Với sự tham gia của Lotte Mart, quy mô chương trình được mở rộng ra 9 doanh nghiệp bán lẻ lớn. Theo đó, nhà cung cấp cho các hệ thống bán lẻ này tự nguyện chịu sự giám sát chất lượng, tự nguyện ngăn chặn sản phẩm lỗi trước khi đến tay người tiêu dùng. Các sản phẩm đáp ứng tiêu chí sẽ được gắn nhãn "Tick xanh trách nhiệm". Các nhà bán lẻ cam kết cùng ngăn chặn sản phẩm kém chất lượng, liên kết hình thành hệ thống kiểm soát chất lượng tổng hợp; đồng thời có chính sách, hỗ trợ đặc thù đối với sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm". Nhà nước cũng tăng cường quản lý và hỗ trợ các bên phát huy các giải pháp phòng ngừa chủ động. Đáng chú ý, nhà cung cấp vi phạm cam kết với một nhà bán lẻ sẽ được xem là vi phạm cam kết với toàn bộ các nhà bán lẻ khác. Thông tin vi phạm cam kết được chia sẻ rộng rãi với các nhà bán lẻ, sở, ngành, người tiêu dùng.