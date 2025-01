Tòa án đồng ý gia hạn lệnh bắt Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Tòa án Hàn Quốc đã chấp nhận yêu cầu gia hạn lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol, sau khi những nỗ lực bắt giữ trước đó không thành công. Theo Yonhap, trong ngày 7/1, Tòa án quận Tây Seoul đã đồng ý yêu cầu gia hạn lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol, sau khi lệnh cũ hết hiệu lực vào ngày 6/1. Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao (CIO) là bên đã gửi yêu cầu gia hạn, sau khi các điều tra viên của cơ quan này thất bại trong nỗ lực bắt giữ Tổng thống Yoon trước đó. Vào ngày 3/1, các điều tra viên của CIO đã tiến vào dinh thự Tổng thống, nhưng không thể vượt qua được lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS). Bên cạnh đó, nỗ lực của CIO cũng gặp khó khăn do sự phản đối từ những người ủng hộ ông Yoon. Trong ngày 3/1, đã có hơn 1.000 người ủng hộ ông Yoon tụ tập gần dinh Tổng thống, liên tục hô vang các khẩu hiệu: "Lệnh bắt giữ bất hợp pháp" và "Hãy bắt lấy CIO". Đến sáng 6/1, lại có khoảng 30 nghị sĩ của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền tập trung ở gần dinh thự Tổng thống để phản đối lệnh bắt. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap Theo truyền thông Hàn Quốc, ngay cả khi lệnh bắt đã được gia hạn, vẫn không rõ liệu CIO có thể thực thi được hay không. Sau nỗ lực bất thành ngày 3/1, CIO đã yêu cầu phía cảnh sát tiếp quan việc bắt giữ, nhưng ngay lập tức bị bác bỏ vì "lý do pháp lý". "Sau khi đánh giá nội bộ, chúng tôi xác định rằng bức thư chính thức của CIO về việc yêu cầu thực thi lệnh bắt có vấn đề pháp lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn với CIO về vấn đề này", phía cảnh sát Hàn Quốc cho biết. Tờ Korea Times nhận định, nếu các nỗ lực bắt giữ tiếp tục thất bại, CIO có thể bỏ qua giai đoạn bắt và thẩm vấn để lập tức nộp đơn xin lệnh tạm giam với Tổng thống Yoon.