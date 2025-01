Chị đẹp đạp gió: Chấn động với tin Gil Lê bị loại, chị đẹp phú bà thua trắng

Trước khi bước vào Chung kết của "Chị đẹp đạp gió", mạng xã hội râm ran tin đồn Gil Lê bị loại. Tập 12 của Chị đẹp đạp gió 2024 vừa lên sóng cùng với loạt tiết mục đẹp mắt, ấn tượng đến từ 3 đội Mie - Tóc Tiên - Kiều Anh. Trong tập này, đội Mie mang đến tiết mục Gone gone gone mang màu sắc Ba Tư - Ấn Độ cùng những vũ điệu lắc hông nóng bỏng. Minh Tuyết và Gil Lê đóng vai chính, các chị đẹp khác trình diễn phụ họa. Tuy có nhiều cố gắng nhưng đội Mie vẫn thua cuộc. Vì số điểm hoa sóng nhận được chỉ xếp hạng 2/3 nên đội Mie đứng trước nguy cơ bị mất thành viên. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả lan truyền thông tin Gil Lê là người phải ra về tiếp theo. Vì đội Mie - Minh Tuyết rơi vào thế bất lợi nên Gil Lê buộc phải ra về. Tin đồn này hiện chưa được xác thực nhưng đã khiến mạng xã hội chao đảo. Không ít người cho rằng nếu Gil Lê thực sự bị loại thì đây sẽ là kết quả vô cùng cay đắng, vì ở công diễn 5, Gil Lê đã có màn phối hợp, tương tác cực tốt với Minh Tuyết. Chị đẹp đạp gió 2024 là chương trình thực tế dành cho 30 chị đẹp có độ tuổi từ 30 trở lên. Ở mỗi công diễn, các chị đẹp sẽ chia đội và biểu diễn tiết mục nhóm. Đội nào nhận điểm hoa sóng bình chọn từ khán giả thấp nhất thì bị loại thành viên. Số lượng thành viên bị loại sẽ thay đổi theo từng vòng chứ không cố định. Ở công diễn 4, có đến 4 chị đẹp bị loại là Hậu Hoàng, Châu Tuyết Vân, Vũ Ngọc Anh và Maitinhvi. Quá sốc trước kết quả này, chị đẹp Bùi Lan Hương bật khóc nức nở và xin ban tổ chức loại mình để nhường cơ hội đi tiếp cho 4 cô gái vừa bị đọc tên. Tuy nhiên, vì luật chơi không cho nhường vị trí nên Bùi Lan Hương bắt buộc phải thi tiếp. Sau đó, cô được vào đội của Tóc Tiên. So với Chị đẹp mùa đầu tiên thì Chị đẹp năm nay không sôi nổi, bùng nổ bằng. Phần vì luật chơi của chương trình quá rối, phần vì âm nhạc của show không quá hay. Bên cạnh đó, những yếu tố drama tranh cãi hiếm khi xuất hiện cũng làm Chị đẹp đạp gió 2024 bớt phần náo nhiệt và gây chú ý. Theo Người đưa tin