05 lý do khiến 'Sex Education' mùa cuối cùng mất đi sức hút vốn có

Là một trong những tựa phim thu hút nhất trên Netflix, ấy thế mà “Sex Education" mùa 4, cùng là mùa cuối cùng, lại nhận về số điểm Rotten Tomatoes thấp chưa từng thấy. Điều gì khiến loạt phim này mất đi sức hút vốn có của nó? Thuộc thể loại coming of age, “Sex Education" theo chân nam sinh Otis Milburn, có vẻ ngoài “mọt sách", vụng về kinh doanh “sex therapy" trong trường trung học của mình. Mặc dù mùa 4 nhận được 91% điểm từ giới phê bình nhưng điểm của khán giả chỉ dừng ở mức 40%. Đây là một sự sụt giảm đáng kể vì trong quá khứ, “Sex Education" từng đạt được tỷ lệ khán giả lần lượt là 94%, 93% và 88% cho 3 phần trước đó. Điều gì đã khiến “Sex Education" mất đi sức hút vốn có? Thiếu đi những diễn viên quen thuộc Ola đã có một cái kết đẹp với Lily ở mùa 3 qua nụ hôn dưới bầu trời sao. Sự thiếu vắng của cặp đôi ở mùa 4 khiến khán giả hụt hẫng, điều này được diễn viên Patricia Allison (thủ vai Ola) chính thức chia sẻ, “Tôi rất tiếc khi không thể tham gia mùa 4 vì tôi có dự định làm một số việc khác.” Patricia không quên chia sẻ cảm nghĩ về “Sex Education”: “Bộ phim thôi thúc mọi người tò mò về bản thân, giới tính và tất cả những điều xoay quanh ranh giới cá nhân . Nó kích thích niềm đam mê của mọi người.” Ngoài cặp đôi Ola và Lily, phần 4 cũng thiếu vắng sự có mặt của Anwar (Chaneil Kular) và Rahim (Sami Outalbali). Cốt truyện khó nắm bắt Một mùa phim mới thiếu vắng những nhân vật quen, và thay thế bằng “đất diễn" cho những nhân vật hoàn toàn mới. Bên cạnh dàn nhân vật phải kể thành một hàng dài như Otis, Eric, Maeve, Aimee, Adam, Michael, Jean, Jackson, Ruby và Cal, những nhân vật mới tạo nên tuyến câu chuyện phức tạp và khó nắm bắt. Với quá nhiều góc nhìn, người xem dễ bị lạc lối hoặc thiếu quan tâm câu chuyện của các nhân vật mới. Tiềm năng và độ tuổi của các diễn viên trong phim Mặc dù cái kết Sex Education có phần đột ngột, nhưng rõ ràng là loạt phim cần phải kết thúc vì lợi ích của dàn diễn viên. Một phần tuổi tác của loạt diễn viên và các nhân vật họ đóng, khi phần lớn nhân vật ở độ tuổi từ 16 đến 18, tuy nhiên, dàn diễn viên đều trên 30 tuổi. Hơn thế, thông qua “Sex Education", nhiều diễn viên trở nên nổi tiếng, và việc theo một dự án phim đã được khai thác triệt để dường như kìm hãm họ. Ví dụ như, Emma Mackey và Ncuti Gatwa đều xuất hiện trong “Barbie” và Gatwa dự kiến ​​​​sẽ đóng vai chính trong “Doctor Who”. Nhìn chung, dàn diễn viên đang tiếp nhận những điều lớn lao và tốt đẹp hơn. Giáo dục giới tính hay giáo dục đạo đức? Loạt phim từng gây ấn tượng bởi những pha hài hước, thường xoay quanh chủ đề tình dục. Những nhân vật vì thế cũng dễ tạo sự đồng cảm, dẫu họ chẳng hề tuân theo lối sống chuẩn mực. Sự ra đi của mẹ Maeve, chứng trầm cảm sau sinh của Jean, sự đấu trang của Eric với tôn giáo, tất cả khiến các tập phần 4 trở nên nghiêm trọng, nặng nề và những pha hài cũng không đủ để giảm nhẹ bầu không khí. Các tập mùa 4 thiên về kịch tính hơn là hài hước, điều này khác hẳn với phần đông khán giả kỳ vọng về loạt phim. Ít hài hước, ít lãng mạn hơn. Theo đó, các cặp đôi được ủng hộ trong “Sex Education” trước giờ như Otis - Maeve, Eric - Adam hay thậm chí Otis - Ruby đều tan vỡ. Otis và Maeve trải qua giai đoạn yêu xa khó khăn, nảy sinh mâu thuẫn và sau cùng chia tay. Maeve (Emma Mackey) là nhân vật có tương lai tươi sáng nhất khi theo học ngành viết văn tại Mỹ, trong khi phần lớn bạn học của cô tại Moordale như Aimee (Aimee Lou Wood), Eric (Ncuti Gatwa) thì tìm một lối đi "chữa lành" hơn. Ít hài hước, ít lãng mạn hơn Một trong những vấn đề đáng chú ý nhất của “Sex Education” mùa 4 là cái kết giữa cặp đôi chính Otis và Maeve. Kể từ mùa 1, họ nảy sinh cảm tình và khiến nhiều khán giả “ship” cặp đôi này một cách say mê. Tuy nhiên, sang mùa 4, mọi hy vọng về việc Otis và Maeve ở bên nhau đã tan thành mây khói khi cả hai quyết định chia tay để theo đuổi con đường riêng. Người xem dễ dàng cảm nhận sự xa cách giữa Otis và Maeve, trong khi đó tình cảm giữa cặp đôi Abbi và Roman lại quá mới để khán giả quan tâm. Điều gây tranh cãi nhất về mùa cuối của “Sex Education” chính là phần kết phim, với gần như không có cặp đôi nào được "happy ending". Nhìn chung, “Sex Education" mùa 4 bị đánh giá thấp vì không giữ được “signature" và những cảm xúc vui vẻ khi thưởng thức phim. Một số nhân vật biến mất không dấu vết, giọng điệu hài hước thường thấy đã được thay thế bằng bầu không khí nghiêm túc và căng thẳng. So với nội dung vui nhộn và giàu thông tin cùng dàn diễn viên tuyệt vời trong 3 mùa trước đó, ở phần 4, có quá nhiều khía cạnh đã thay đổi. Dù sao, sau 4 mùa, “Sex Education" là hành trình để tất cả chúng ta học cách cởi mở, cách kết nối, cách yêu cầu những gì mình muốn và thực sự lắng nghe lẫn nhau. Khách quan mà nói, đây vẫn là một trong những series thuộc thể loại coming of age đáng xem nhất trên Netflix. Nguồn: MXH