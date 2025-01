Ghen tuông - chuyện của muôn đời

Yêu và ghen là 2 “phạm trù” luôn đi kèm nhau. Khi đã là vợ chồng, người ta có xu hướng ghen nhiều hơn vì tâm lý sở hữu. Tình địch thường trút hận lên nhau trong những cơn ghen mất kiểm soát (ảnh minh họa) Năm đó Lam mới ra trường, làm việc trong một cơ quan nhà nước. Phòng cô có Tuấn, tuy không đẹp trai như tài tử nhưng cao ráo, khỏe mạnh. Tuấn khá lịch sự, có nhiều tài lẻ như biết chơi đàn, hát hay, thỉnh thoảng làm vài bài thơ tặng các cô trong phòng. Chỉ một... khuyết điểm duy nhất là Tuấn đã có vợ và 2 con gái. Trong nhiều đợt công tác chung, Tuấn và Lam phải lòng nhau. Tình yêu bén lửa. Sau này Lam nghĩ lại, may mắn là ở giai đoạn mới trao nhau nụ hôn thì một hôm Lam nhận điện thoại vợ Tuấn hẹn cô đến quán cà phê. Chủ đề câu chuyện giữa 2 người đàn bà hôm ấy là Tuấn và 2 cô con gái (mà thật ra là vợ Tuấn chủ động hết). Chị không nói gì về mối quan hệ giữa Lam và chồng chị, chỉ khen Tuấn là người đàn ông có trách nhiệm, chị kể chuyện 2 người yêu nhau thời đại học, Tuấn hơn chị 2 khóa... Chị khoe thêm hạnh phúc gia đình là Tuấn rất thương các con, không chỉ chăm sóc con miếng ăn, giấc ngủ mà còn dạy con học hành... Sau này Lam hay nghĩ, may mắn nhất đời mình là đã tỉnh ngộ sau lần cà phê ấy. Từ chối mọi chuyến công tác đi cùng Tuấn, cô xin chuyển qua bộ phận khác. Một trường hợp khác, mỗi lần bạn bè gặp nhau kể chuyện gia đình, Tâm hay nhắc lại hồi anh chồng cô dính dáng với một cô trong cơ quan. Không biết quan hệ của họ đậm sâu đến mức độ nào, nhưng Tâm quyết phải giải quyết dứt điểm. Một ngày Tâm đến cơ quan chồng (hôm ấy chồng cô đi công tác) ngồi ở sảnh. Chờ cô bồ của chồng vừa đi ra, cô tiến đến tát một bạt tai với câu nói: “Đừng tham lam cái gì của người khác. Cái tát này chỉ là cảnh cáo”. Nhiều người cơ quan biết chuyện, nhưng may mà câu chuyện dừng ở đó. Chồng Tâm biết vợ đến cơ quan cảnh cáo bồ, nhưng vợ chồng không nói với nhau lời nào về chuyện này và thời gian cứ vậy trôi qua. Tình cảm vợ chồng họ sau này đôi lúc có chút gợn, nhưng không đến nỗi phải thường xuyên cãi nhau. “Bây giờ con cái lớn, gia đình vui vẻ không biết ổng có nhớ lại cái ngày xưa ấy, may mà vợ thắng kịp, chứ biết đâu rối beng hết”, Tâm kể. Dễ dàng thấy, từ những cơn ghen "long trời lở đất" của các bà vợ hay ông chồng khi người thứ 3 chen vào hôn nhân, khó mà giữ được gia đình đầy đủ. Anh Thành cay đắng nhớ lại lần đó anh có “líu tíu” chút xíu với một cô trong cơ quan. Chỉ là say nắng tức thời thôi, chứ anh không nghĩ mình sẽ bỏ vợ. Nhưng vợ anh quá ghen, cô đến cơ quan làm ầm ĩ, gửi thư cho công đoàn cơ quan, với ý rằng công đoàn phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra chuyện “tiểu tam”, vi phạm quy định một vợ một chồng... Thành bị “mất mặt” ở cơ quan, về nhà gia đình lại xào xáo, đá thúng đụng nia, cơm không lành canh không ngọt... Vậy là anh đòi chia tay. Vợ giành nuôi con, anh nhường lại ngôi nhà và tất cả đồ đạc, ra đi chỉ có cái vali. 3 năm sau Thành lập gia đình, tuy hạnh phúc nhưng anh vẫn buồn khi nhớ lại gia đình nhỏ thuở xưa và ngậm ngùi nhìn 2 con xa lạ với bố. Vợ chồng ghen tuông là lẽ thường tình, quan trọng là cách ghen thế nào (ảnh minh họa) Một cô hoa khôi kể chuyện, hồi đó cô yêu người đã có vợ. Vợ anh ta ghen dữ dội, làm cho cô tơi tả. Cô đau khổ một thời gian khá dài, mãi sau mới thoát ra được và lập gia đình. Nhớ lại thời trẻ yêu đương, cô rùng mình không hiểu nổi bản thân. Cô chia sẻ: "Anh ta có gì hay đâu, nếu không nói là tầm thường. Vậy mà tôi yêu điên dại, xất bất xang bang..." Khi “chemistry” (sự hòa hợp về mặt cảm xúc - cách nói của giới trẻ bây giờ) giữa 2 người nam và nữ phát sinh và kết nối với nhau, người trong cuộc thường bất chấp tất cả. “Tuổi trẻ nông nổi, dễ lỗi lầm. Lỡ bập vào rồi, thì phải sáng suốt và ý chí mạnh mẽ lắm mới thoát ra được u mê và sai trái. Vậy nên ngay từ đầu cần xác định cái gì không phải của mình thì đừng tơ tưởng. Phải tự đặt ra những giới hạn, đừng để tới lúc không thể rút chân”, cô hoa khôi kết luận như vậy. Kim Duy