Đàm Vĩnh Hưng làm điều đặc biệt cho một người đàn ông sau khi về nước

Trở về nước đón năm mới giữa ồn ào kiện tụng với tỷ phú Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng đã xuất hiện và làm một điều đặc biệt cho một nam ca sĩ. Mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ một đoạn clip quay lại cảnh sinh nhật anh tại một nhà hàng sang trọng với sự tham gia của đông đảo bạn bè, người thân.

Đàm Vĩnh Hưng Trong tiệc sinh nhật có sự xuất hiện của một nhân vật khá quan trọng với Dương Triệu Vũ, đó là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng không chỉ đến dự tiệc mà còn tự tay bê một chiếc bánh rất to từ ngoài vào tặng đàn em, khiến Dương Triệu Vũ vô cùng bất ngờ, sung sướng. Thậm chí, Dương Triệu Vũ còn nhảy lên hò reo liên tục trước bánh sinh nhật. Anh nói: “Tôi cầu nguyện cho mọi người ở đây lúc nào cũng bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc, vui tươi, lúc nào cũng có tình yêu. Năm nay nhiều người đã có bồ rồi nên tôi chúc cho mọi người có em bé nữa”. Trong lúc Dương Triệu Vũ cầu nguyện và thổi bánh, Đàm Vĩnh Hưng cũng đứng ngay sau đàn em và tỏ ra ân cần. Được biết, Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ đặc biệt, trên cả đồng nghiệp, bạn bè. Cả hai vô cùng thân thiết với nhau trong hàng chục năm qua, kể từ khi Dương Triệu Vũ mới về Việt Nam và còn rất trẻ. Từ năm 2010, Đàm Vĩnh Hưng đã nhận Dương Triệu Vũ làm học trò.

Dương Triệu Vũ Mặc cho những ánh nhìn tò mò xung quanh, Mr. Đàm luôn thể hiện sự tận tụy, yêu chiều đối với học trò đặc biệt của mình. Anh thường xuyên chăm sóc, lựa trang phục, làm tóc cho Dương Triệu Vũ rất chu đáo, tỉ mỉ. Về quan hệ với đàn anh Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ từng chia sẻ: “Mọi người vẫn hay nhắc tới mối quan hệ giữa tôi và anh Đàm Vĩnh Hưng. Tôi và anh Đàm Vĩnh Hưng quen nhau từ rất lâu rồi và trong suốt một thời gian dài không biết lý giải sao về mối quan hệ này. Mãi cho tới thời gian gần đây, mọi người mới nghĩ ra được cái tên để gọi mối quan hệ này. Đó là tri kỷ. Tôi và Đàm Vĩnh Hưng hiểu nhau sâu sắc tới mức, không cần nói cũng biết đối phương nghĩ gì. Tôi và Đàm Vĩnh Hưng không thể tiến xa hơn được nữa, vì bây giờ đã quá thân rồi. Về giận nhau, tôi và Đàm Vĩnh Hưng giận nhau nhiều lắm nhưng chỉ giận một hai ngày thôi. Những tin đồn giữa tôi và Đàm Vĩnh Hưng không gây ảnh hưởng gì tới tôi và người yêu tôi. Nếu người ta đã yêu tôi, họ phải hiểu, những mối quan hệ xung quanh như với anh Hưng là bất di bất dịch, không thể nào lôi ra so sánh được. Bản thân anh Hưng cũng thế. Tôi và anh Hưng biết nhau đã 20 năm nay rồi, đến giờ quen thuộc như gia đình. Anh Hưng hay nói rằng coi tôi như con anh ấy”. Theo Người đưa tin