Những trường hợp F1 nào ở Thừa Thiên Huế sẽ được cách ly tại nhà?

Công văn số 5088 ngày 2/11 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 về việc hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với F2. Trong đó có thay đổi về kỹ thuật lấy mẫu tại các lần xét nghiệm...

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến 18h ngày 7/11, toàn tỉnh có 1.345 ca F0 (trong đó, từ tỉnh/thành phố khác chuyển đến 7). Hiện đang điều trị 345 ca, đã được điều trị khỏi 996 ca và tử vong 4 ca. Các trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và nơi lưu trú là 11.601 trường hợp. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 37, cách ly tại nơi lưu trú 10.137, tại cơ sở cách ly tập trung 1.427.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Your browser does not support the video tag.