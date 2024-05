Selena Gomez có động thái ngay sau khi Justin Bieber thông báo bà xã mang thai con đầu lòng

Vợ chồng Justin Bieber - Hailey Bieber đang là tâm điểm chú ý trong dư luận sau thông báo họ sắp đón con đầu lòng chào đời. Đại diện của Hailey xác nhận với People rằng nữ người mẫu đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ.

Giữa lúc gia đình Bieber đang hân hoan trong niềm vui có thành viên mới, Page Six đưa tin Selena Gomez - tình cũ của nam ca sĩ sinh năm 1994 - cũng có động thái gây chú ý trên mạng xã hội.

Theo Page Six, Selena Gomez đã khoe mối quan hệ lãng mạn, ngọt ngào của cô với Benny Blanco ngay sau khi Justin xác nhận thông tin bà xã mang thai. Nữ ca sĩ Lose You To Love Me đã đăng tải khoảnh khắc cô nắm chặt tay Benny Blanco trên trang cá nhân. Đồng thời, sao nữ cũng đăng ảnh bạn trai chung khung hình với các bạn diễn trong Only Murders in the Building để quảng bá dự án mới của Benny Blanco.

Động thái của Selena Gomez gây bàn tán khắp mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang so kè hạnh phúc với vợ chồng Bieber - Hailey. Trong khi đó, cũng không ít ý kiến cho rằng hành động của Selena Gomez vừa ngầm khẳng định tình cảm với Benny Blanco, vừa ẩn ý thông điệp rằng cô và Justin giờ đây đều đã có hạnh phúc riêng, không còn liên quan đến nhau.



