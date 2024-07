Nhật Bản tăng cường ứng dụng phương tiện mặt đất không người lái

Một trong những lý do Nhật Bản tích cực đầu tư vào UGV xuất phát từ thực tế nước này bị đánh giá là đang tụt hậu so với nhiều quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Israel... trong việc nghiên cứu, phát triển, triển khai với số lượng lớn hệ thống này trong tập trận và thực tế chiến đấu.

Mặt khác, việc triển khai UGV sẽ giúp giảm bớt gánh nặng về con người cho quân đội, cho phép họ tập trung vào lập kế hoạch chiến lược hay các nhiệm vụ cấp cao hơn và “nhường” những nhiệm vụ lặp đi lặp lại hoặc nguy hiểm cho UGV. Điều này càng có ý nghĩa đối với Nhật Bản-quốc gia dựa vào nghĩa vụ quân sự tự nguyện. Theo đó, trong bối cảnh xứ mặt trời mọc đã trở thành một xã hội “siêu già” vì tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và kéo dài, lực lượng vũ trang nước này đang đứng trước nguy cơ sẽ suy yếu do vấn đề thiếu nhân sự. The Japan Times nêu rõ, bất chấp việc Tokyo đã nâng độ tuổi tối đa cho các tân binh từ 26 lên 32 vào năm 2018, số lượng người đăng ký phục vụ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) luôn thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đề ra. Lần gần nhất quân đội Nhật Bản đạt chỉ tiêu tuyển quân là năm 2013.