'Nàng thơ' đội nắng chụp ảnh Tết ở tu viện ví như 'Nhật Bản thu nhỏ' giữa Sài Gòn

Ấn tượng với lối kiến trúc độc đáo cũng như không gian thư thái, bình yên mà tu viện Khánh An (quận 12, TP.HCM) mang lại, nhiều bạn trẻ đã tìm đến để tham quan, chụp ảnh dịp Tết. Tu viện Khánh An toạ lạc tại phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM được xây dựng từ năm 1905 với lối kiến trúc Phật giáo Bắc Tông, đậm nét Á Đông. Tuy nhiên, thoạt nhìn nhiều người liên tưởng đến những ngôi chùa ở Nhật Bản, chính vì thế mà tu viện được ví như một góc “Nhật Bản thu nhỏ” giữa lòng Sài Gòn. Những ngày cuối năm, tu viện Khánh An trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi dòng người tấp nập đổ về địa điểm để tham quan, chụp ảnh. Theo ghi nhận, những ngày giữa tháng Chạp, dù thời tiết nắng nóng nhưng vẫn không ngăn nổi dòng người liên tục ghé đến tu viện để vui chơi. Mọi ngóc ngách, lối đi của tu viện Khánh An đều chật kín người. Với những góc “sống ảo” nổi bật, nhiều người phải kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt chụp. Các thiếu nữ diện tà áo dài thướt tha, không ngại đứng dưới nắng vàng ươm để tạo dáng trước ống kính, ghi lại những khoảnh khắc lung linh chào xuân mới. Khu vực chánh điện được xem là điểm check-in “đắt” khách của tu viện Khánh An. Nhiều nhóm bạn trẻ không ngại chi tiền triệu thuê cả ekip, trang bị dụng cụ chụp ảnh chuyên nghiệp để ghi lại những bức ảnh, thước phim thật sống động. Bạn Trịnh Duy Thế (21 tuổi) và nhóm bạn thân hơn 10 năm của mình đã quyết định chọn tu viện Khánh An làm địa điểm để chụp những bức ảnh vui tươi đầu xuân. “Đây là lần thứ ba mình đến tu viện Khánh An. Khung cảnh nơi đây vốn đã đẹp nhưng những ngày cận kề Tết càng trở nên thơ mộng, náo nhiệt hơn khiến mình cảm thấy lòng thêm rộn ràng. Cả nhóm dự tính sẽ chụp ảnh buổi sáng, sau đó dùng bữa trưa tại tu viện rồi di chuyển về nhà”, anh Thế hào hứng. Tu viện Khánh An nổi bật với sắc xám của ngói, nâu đỏ của gạch, trắng của vôi và sắc vàng của hoa văn. Bên trong khuôn viên hơn 6.000 m2 của tu viện Khánh An trang hoàng nhiều tiểu cảnh rực rỡ sắc xuân, càng khiến địa điểm trở nên hấp dẫn với khách tham quan. Xung quanh tu viện còn có nhiều cây xanh mang cảm giác bình yên, thư thái cho du khách ghé đến vui chơi. Nhiều du khách khi ghé đến tham quan, chụp ảnh đã tuân thủ quy định của tu viện, không gây ồn ào, bỏ dép ra ngoài khi vào một số khu vực,... thế nên dù không khí náo nhiệt nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm vốn có của tu viện. Từ 7 giờ sáng, bạn Nguyễn Yến Nhi (16 tuổi) cùng nhóm bạn đã di chuyển từ TP Thuận An (Bình Dương) đến tu viện Khánh An để chụp ảnh Tết. “Biết đến tu viện Khánh An qua mạng xã hội, cả nhóm đã quyết định đến đây để chụp ảnh. Quang cảnh bên ngoài của tu viện rất đẹp, nhiều góc lung linh hơn cả những gì tụi em thấy trên mạng. Cả nhóm sẽ tranh thủ chụp trong buổi sáng để kịp về đi học vào buổi chiều”, Yến Nhi chia sẻ. Tương tự, bạn Minh Thư (19 tuổi, ngụ quận 12) cũng đã cùng nhóm bạn chọn tu viện làm địa điểm chụp ảnh Tết sau khi biết đến nơi đây thông qua các góc ảnh trên mạng xã hội. “Không gian tại tu viện rất rộng rãi, thơ mộng, mang vẻ đẹp cổ kính. Cả nhóm đã quyết định thuê áo dài, di chuyển từ lúc 8 giờ sáng để đến chụp bộ ảnh Tết. Dự tính, cả nhóm sẽ đi hết các góc trong khuôn viên để chụp được những bức hình đẹp nhất”, Minh Thư cho biết. Đối với Thuỵ An và Quỳnh Anh (cùng ngụ TP Thuận An, Bình Dương), tu viện Khánh An là địa điểm đầu tiên trong kế hoạch chụp ảnh chào đón năm mới 2025. “Dù trời nắng gắt nhưng hình ảnh chụp tại tu viện vẫn rất lung linh. Tuy nhiên, dù không phải là ngày cuối tuần nhưng nơi đây rất đông người, tụi em phải xếp hàng ở một số khu vực mới đến lượt chụp ảnh”, Thuỵ An cho biết.