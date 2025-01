Cô gái Nhật Bản lấy chồng Đắk Lắk: Ở Việt Nam làm dâu vì muốn chồng hạnh phúc

Làm dâu Đắk Lắk, cô gái Nhật Bản xinh đẹp có những trải nghiệm tuyệt vời về văn hóa, ẩm thực và truyền thống gia đình. ‘Tôi là người Nhật Bản, sống ở Tây Nguyên”, Kawkami Kanako (SN 1997) giới thiệu về mình trên các nền tảng mạng xã hội. Loạt video ghi lại những khoảnh khắc đời thường của Kanako ở mảnh đất đầy nắng và gió, lúc cô nàng cùng nhà chồng nấu cỗ, thu hoạch cà phê, ăn sầu riêng, nem cuốn... thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt “thả tim” trên TikTok. Kanako và Bá Thành kết hôn năm 2022 Nàng dâu người Nhật xem đó là cách lưu lại kỷ niệm đáng nhớ của mình, không ngờ nhận được sự quan tâm đặc biệt của dân mạng. Chồng của Kanako là Võ Bá Thành (SN 1992, quê Đắk Lắk). Cặp đôi quen nhau năm 2020 khi cùng làm việc tại sân bay Kansai (Nhật Bản). Trong suốt 1 năm, Bá Thành theo đuổi Kanako một cách nhiệt tình. Dù nhiều lần bị từ chối, anh vẫn không thay đổi thái độ, cũng không hề bỏ cuộc. Kanako thừa nhận, cô xiêu lòng bởi sự kiên trì của đối phương. Sau một lần “thử hẹn hò”, cô đã hoàn toàn “đổ gục” trước chàng trai Việt Nam. "Sau khi giới thiệu anh với gia đình, mình về Việt Nam ra mắt bố mẹ anh. Lần đó, mình đã thấy bản thân như một thành viên trong gia đình. Mọi người đợi chúng mình về mới ăn cơm, luôn hỏi mình ‘có mệt không?’, ‘có đói không?’... Cuối năm 2022, chúng mình làm đám cưới ở Việt Nam, phía nhà gái có bố mẹ mình sang tham dự”, Kanako kể. Cặp đôi tổ chức đám cưới tại Việt Nam Kanako bất ngờ khi ngày vui của mình có quá đông khách mời tham dự Kanako cho biết, có quá nhiều điều bất ngờ trong đám cưới của cô. Cô ngỡ ngàng vì số khách tham dự quá đông. Mọi người lần lượt đến cụng ly chúc mừng cô dâu, chú rể và hô to lời chúc phúc nhiều lần. “Thú vị hơn là mọi người hát nhạc sống và nhảy cùng nhau. Có rất nhiều đàn ông, phụ nữ đến nấu nướng, dọn dẹp giúp nhà mình. Ban đầu, mình còn tưởng đó là nhân viên nhà hàng, không ngờ lại là hàng xóm và bà con họ hàng của gia đình chồng”, Kanako kể. Ở Việt Nam làm dâu vì muốn chồng hạnh phúc Sau đám cưới, cô gái Nhật quyết định ở lại Việt Nam làm dâu vì lý do đặc biệt. Kanako cảm nhận được niềm hạnh phúc của chồng khi được sống tại quê hương, ở gần cha mẹ. Cô cũng nhận thấy, chồng quen thuộc với khí hậu, lối sống sinh hoạt ở mảnh đất Tây Nguyên. Vì muốn chồng hạnh phúc, Kanako quyết định ở lại làm dâu, hòa nhập vào cuộc sống của anh. Vào mùa thu hoạch, Kanako thường theo mẹ chồng đi hái cà phê Hiện Kanako làm việc tại một trung tâm dạy tiếng Nhật. Theo thời gian, cô đã quen với nếp sống, văn hóa nhà chồng và ngày càng yêu cuộc sống nơi đây. Nàng dâu Nhật ngạc nhiên trước văn hóa xóm làng ở Việt Nam. Cô cảm nhận được tình cảm thân thiết, sự gắn bó, đoàn kết giữa mọi người. “Ở nơi mình sống, hàng xóm nấu nướng và dùng bữa cùng nhau, mình thường được mọi người gắp cho rất nhiều thức ăn. Mình có cả những cuộc gặp, những buổi uống cà phê gần gũi... một nét đẹp văn hóa mà kể từ khi đến đây mình mới được trải nghiệm”, Kanako chia sẻ. Khi sống ở Nhật Bản, Kanako đã quen với việc làm giỗ, cúng gia tiên. Tuy nhiên, ở Việt Nam, cô vẫn thấy văn hóa này có nét khác biệt. Kanako cùng nhà chồng làm những mâm cỗ tỉ mỉ, việc thắp hương cũng đặc biệt cẩn thận. Khi thắp hương, chủ nhà không được mặc quần ngắn, áo cộc tay... Từ những điều đó, cô thấy việc cúng kiếng thêm thiêng liêng, trang trọng. Cô nàng đặc biệt thích ăn sầu riêng, nem cuốn Nàng dâu người Nhật đặc biệt mê ẩm thực Việt Nam. Sau gần 3 năm trải nghiệm, Kanako tự tin có thể ăn được hầu hết các món ăn Việt. Những món ăn kén người như sầu riêng, bún đậu mắm tôm, bún mắm, bún ốc... cô cũng rất yêu thích. “Nhà chồng mình có một vườn sầu riêng và lúc nào mình cũng được ưu tiên ăn những miếng ngon nhất. Riêng mắm tôm, ban đầu mình không có thiện cảm bởi màu sắc và mùi vị đặc trưng của nó nhưng sau một lần được chồng dẫn đi ăn món bún đậu mắm tôm, mình đã bị chinh phục”, Kanako chia sẻ. Ở Việt Nam làm dâu, Kanako thấy mình như một đứa trẻ, từ ngôn ngữ đến văn hóa đều phải học và làm quen từ đầu. Cô may mắn được bố mẹ chồng kiên nhẫn chỉ dạy và luôn bao dung, cảm thông mỗi khi “vấp váp”. Kanako hạnh phúc khi được tặng hoa vào dịp lễ 20/11 “Bố mẹ chồng luôn cười rất nhiều khi nói chuyện với mình. Mình chưa một lần bị họ áp đặt phải làm thế này, thế nọ. Những gì mình nhận được ở bố mẹ chồng cũng giống như những gì nhận từ bố mẹ ruột”, Kanako tâm sự. Ảnh: NVCC