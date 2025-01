Tại sao các quốc gia châu Âu "đổ xô" mua xe tăng Leopard-2A8?

Tuần qua, Litva vừa trở thành quốc gia tiếp theo đặt mua 44 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Leopard-2A8. Xu hướng này đang tiếp tục mở rộng tại nhiều quốc gia châu Âu trong bối cảnh địa chính trị khu vực đang có nhiều biến đổi. Tại sao xe tăng Leopard-2A8 được chọn? Litva tương tự như nhiều quốc gia châu Âu khác đều đặt mua xe tăng Leopard-2A8 theo khuôn khổ chương trình CPA (Thỏa thuận mua sắm hợp tác) châu Âu do Đức dẫn đầu về việc mua chung xe tăng Leopard-2A8. Trước đó, Hà Lan, CH Czech, Thụy Điển đã tham gia thỏa thuận này và Croatia cũng đã ký bản ghi nhớ sơ bộ. Theo đánh giá của Tạp chí quân sự Defense Talk, việc các quốc gia tìm kiếm và mua sắm MBT mới liên quan tới việc sau khi Liên Xô tan vỡ, Chiến tranh Lạnh kết thúc, các quốc gia châu Âu hàng chục năm qua đã không tập trung đầu tư mua sắm quốc phòng, trong đó có xe tăng. Hầu hết quân đội các quốc gia châu Âu đều sử dụng các loại xe tăng cũ mua sắm từ giai đoạn 1990. Tất cả thay đổi vào năm 2015, khi Nga giới thiệu dòng MBT thế hệ mới T-14 Armata với tính năng vượt trội so với các loại xe tăng hiện có của phương Tây. Điều này đã khiến các quốc gia châu Âu phải tính toán tới phương án nâng cấp và mua sắm thêm xe tăng thế hệ mới. Trong nhiều thập kỷ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các quốc gia châu Âu hầu như không mua sắm xe tăng mới. Ảnh: Defense News

Cùng với đó, sức ép từ phía Mỹ theo khuôn khổ khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) yêu cầu các quốc gia phương Tây tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP nếu không Washington sẽ không đảm bảo an ninh cho lục địa già. Điểm nhấn tiếp theo chính là cuộc xung đột tại Ukraine. Các mối đe dọa mới đã khiến nhiều quốc gia châu Âu quyết định mua sắm xe tăng mới và dễ hiểu khi phiên bản Leopard-2A8 được chọn khi nó là phiên bản nâng cấp mới nhất của gia đình xe tăng Leopard-2 vốn đang nằm trong trang bị quân đội nhiều nước. Lựa chọn này là tối ưu về chi phí sản xuất, tận dụng hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có, cũng như giúp khởi động lại nền công nghiệp quốc phòng châu Âu vốn “đã ngủ yên” sau nhiều thập kỷ. Điều này cũng mở đường cho khả năng hợp tác mở rộng của các quốc gia châu Âu trong phát triển các thế hệ xe tăng, vũ khí mới trong những thập niên tới. Sức mạnh được nâng cấp đáng kể so với các phiên bản tiền nhiệm Hãng chế tạo KMW đã lần đầu tiên giới thiệu phiên nâng cấp xe tăng Leopard-2A8 trong khuôn khổ Triển lãm quân sự IDET 2023 diễn ra tại Czech. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, Leopard-2A8 được phát triển dựa trên biến thể Leopard-2A7HU hay Leopard-2A7+ ra mắt năm 2018. Điểm nhấn của xe tăng Leopard-2A8 chính là việc nó được trang bị giáp bảo vệ composite phức hợp thế hệ thứ 3 bảo vệ toàn bộ thân xe và tháp pháo. Thông tin cụ thể về lớp giáp bảo vệ mới này không được công bố, nhưng từ các thông tin công khai, giáp composite mới là sự kết hợp giữa các lớp vật liệu thép gia cường, vonfram, chất độn và gốm. Kết cấu giáp mới giúp tăng khả năng bảo vệ phương tiện trước các mối nguy cơ từ đạn chống tăng dạng thanh xuyên, cũng như các loại tên lửa chống tăng hiện đại. Nhiều cải tiến mới tăng cường bảo vệ nóc xe và gầm xe trước các mối nguy cơ từ mìn chống tăng và UAV tự sát cũng được nhà sản xuất tích hợp lên phiên bản mới của xe tăng Leopard-2. Phiên bản xe tăng Leopard-2A8 được coi là bước nối phù hợp để nhiều quốc gia châu Âu đảm bảo sức mạnh quân sự cho tới khi xe tăng thế hệ mới xuất hiện. Ảnh: KMW

Ngoài ra, khả năng bảo vệ của Leopard-2A8 cũng được tăng cường đáng kể với hệ thống bảo vệ chủ động Trophy do Công ty Rafael Advanced Defense Systems của Israel phát triển. Hệ thống bảo vệ mới khi trang bị trên Leopard-2A8 mang tên EuroTrophy do liên doanh KMW, General Dynamics European Land Systems và Rafael Advanced Defense Systems tùy biến và phát triển phù hợp với yêu cầu tác chiến xe tăng riêng của quân đội các quốc gia châu Âu. Một trong những nâng cấp đáng kể khác chính là hệ thống điều khiển và hỗ trợ quan sát toàn cảnh cho kíp điều khiển trên xe tăng nâng cấp. Hệ thống mới cho phép xạ thủ, trưởng xe cùng sử dụng hệ thống quan sát quang-hồng ngoại và truy cập hệ thống mạng kết nối chiến trường giữa các phương tiện chiến đấu đồng minh. Hệ thống điều khiển hỏa lực mới có tính trực quan và giảm thiểu các thao tác của kíp điều khiển để tập trung cho nhiệm vụ chiến đấu và nhận diện tình huống chiến trường. Do việc tăng cường hệ thống vỏ giáp và các thiết bị đi kèm khiến trọng lượng xe tăng lên đáng kể lên gần 70 tấn. Để đảm bảo khả năng cơ động của phương tiện, KMW tích hợp động cơ diesel tăng áp mới có công suất 1.600 mã lực lên trên xe tăng Leopard-2A8. Được tích hợp nhiều trang bị công nghệ cao giúp Leopard-2A8 trở thành loại vũ khí mạnh mẽ, nhưng cũng đắt đỏ. Ảnh: Topwar Xe tăng Leopard-2A8 vẫn sử dụng pháo nòng trơn Rheinmetall Rh 120 L55A1 cỡ 120mm phù hợp với các loại đạn pháo tăng chung theo chuẩn NATO. Cùng với đó, cụm hỏa lực điều khiển tự động trên nóc xe tăng là phương án tùy chọn và được tích hợp theo yêu cầu của bên mua. Tạp chí quân sự Topwar đánh giá phiên bản Leopard-2A8 là bước nhảy vọt đáng kể về khả năng cơ động, tác chiến và bảo vệ trước các mối nguy cơ mới so với các phiên bản trước đó của gia đình xe tăng Leopard-2. Tuy nhiên, sức mạnh thực tế của vũ khí cần có các thử nghiệm thực tế hoặc thực chiến để minh chứng cụ thể. TUẤN SƠN (tổng hợp)