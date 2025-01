Quân sự thế giới hôm nay (16-1): Philippines thành lập phi đội tiêm kích FA-50 Block 20 thứ 2

Quân sự thế giới hôm nay (16-1) có những nội dung sau: Iran trang bị tàu do thám Zagros; Không quân Philippines thành lập phi đội tiêm kích FA-50 Block 20 thứ 2; Tàu hộ vệ lớp Grisha của Nga có thể vô hiệu hóa phương tiện không người lái. * Iran trang bị tàu do thám Zagros Theo thông tin do Tasnim công bố ngày 15-1, Hải quân Iran đã chính thức đưa tàu do thám Zagros vào biên chế. Tàu khu trục này được thiết kế để thực hiện cả nhiệm vụ chiến đấu và thu thập thông tin tình báo. Tàu do thám Zagros của Iran. Ảnh: IRNA Zagros được trang bị hệ thống radar tiên tiến, tên lửa đánh chặn và khả năng tác chiến điện tử. Một trong những tính năng nổi bật của tàu là có nhà chứa trực thăng chuyên dụng. Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn đô đốc Shahram Irani mô tả tàu khu trục Zagros là một khí tài quan trọng nhằm duy trì an ninh hàng hải ở vùng biển sâu và ngoài khơi xa. Tàu tình báo, thường được gọi là tàu do thám, là tàu hải quân chuyên dụng được thiết kế để thu thập thông tin tình báo thông qua hoạt động giám sát điện tử và thu thập dữ liệu. Được vận hành bởi lực lượng hải quân hoặc các cơ quan tình báo, những con tàu này đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc gia bằng cách chặn tín hiệu, giám sát thông tin liên lạc và thu thập thông tin về các hoạt động quân sự của nước ngoài. * Không quân Philippines thành lập phi đội tiêm kích FA-50 Block 20 thứ 2 Max Montero đưa tin, Bộ Quốc phòng Philippines (DND) đã xác nhận việc mua thêm 12 máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 Block 20 Fighting Eagle từ công ty Korea Aerospace Industries (KAI) của Hàn Quốc, nhằm thành lập phi đội FA-50 Block 20 thứ 2 cho Không quân Philippines (PAF). FA-50 là phiên bản phái sinh của T-50 Golden Eagle, máy bay huấn luyện siêu thanh đầu tiên của Hàn Quốc, sau này phát triển thành các biến thể có khả năng chiến đấu, như TA-50 và FA-50. Ảnh: KAI FA-50 là phiên bản phái sinh của T-50 Golden Eagle, máy bay huấn luyện siêu thanh đầu tiên của Hàn Quốc, được phát triển vào cuối những năm 1990 với sự hợp tác của Lockheed Martin. Ra mắt lần đầu năm 2002, T-50 đã phát triển thành các biến thể có khả năng chiến đấu, bao gồm TA-50 và FA-50. FA-50 được đưa vào hoạt động từ năm 2005 và được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới với mục đích phòng không, tấn công hạng nhẹ và huấn luyện nâng cao. FA-50 có cấu hình ghế ngồi đôi, hệ thống điều khiển bay bằng dây kỹ thuật số và động cơ phản lực General Electric F404-GE-102, cho phép đạt tốc độ tối đa Mach 1,5 và trần bay hoạt động là 14,8km. Phương tiện này có trọng lượng cất cánh tối đa là 12.000kg và có thể mang theo nhiều loại vũ khí không đối không và không đối đất. Thiết kế của máy bay kết hợp các yếu tố từ F-16 Fighting Falcon, cung cấp một khung máy bay nhỏ gọn với khả năng đa nhiệm. Biến thể FA-50 Block 20 bao gồm các nâng cấp như tích hợp tên lửa hành trình Taurus KEPD 350K-2 có tầm tấn công 500-800km. Nó cũng được trang bị khả năng tiếp nhiên liệu trên không, giúp nâng cao phạm vi hoạt động. Thiết kế khí động học của máy bay có tính năng giảm tiết diện radar thông qua ống hút động cơ hình chữ S, cấu trúc thân cánh hỗn hợp và vật liệu composite. Máy bay được trang bị radar EL/M-2032 và có thể triển khai tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9, tên lửa không đối đất AGM-65 và các loại đạn dẫn đường. Trong tương lai, FA-50 sẽ được nâng cấp hệ thống radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), tích hợp tên lửa ngoài tầm nhìn và khả năng tác chiến điện tử. FA-50 hiện đang được Hàn Quốc, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Iraq và Malaysia vận hành, đảm nhiệm các vai trò phòng không, hỗ trợ không quân tầm gần và đào tạo phi công. Nhờ sự kết hợp giữa hiệu suất siêu thanh, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và khả năng đa nhiệm, FA-50 tiếp tục thu hút sự quan tâm từ các nhà khai thác hiện tại và người mua tiềm năng trên toàn thế giới, như Peru và Bulgaria. * Tàu hộ vệ lớp Grisha của Nga có thể vô hiệu hóa phương tiện không người lái Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo tàu hộ vệ lớp Grisha Ust-Ilimsk đã vô hiệu hóa thành công phương tiện không người lái mặt nước và trên không trong các cuộc tập trận diễn ra tại Vịnh Avacha gần đây. Tàu hộ vệ lớp Grisha Ust-ilimsk của Hải quân Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo đó, tàu hộ vệ lớp Grisha Ust-Ilimsk đã tấn công và tiêu diệt các mục tiêu bằng súng máy hạng nặng và vũ khí tự động. Máy bay không người lái trên không cũng bị đánh chặn bằng hệ thống pháo hạm AK-630 của tàu, một loại vũ khí bắn nhanh được thiết kế để phòng thủ tầm gần, chống lại các mối đe dọa nhỏ và di chuyển nhanh. Ust-Ilimsk là một phần của Hạm đội Thái Bình Dương, được thiết kế riêng cho các hoạt động tác chiến chống tàu ngầm nhưng cũng rất phù hợp để chống lại các mối đe dọa trên không và trên mặt nước. Tàu được trang bị một loạt các hệ thống như hệ thống phòng không Osa-MA, pháo hạm AK-630 và AK-176, ngư lôi và bệ phóng tên lửa RBU-6000 "Smerch-2", cho phép tàu giải quyết các thách thức hiện đại do các hệ thống không người lái đặt ra. QUỲNH OANH (tổng hợp)