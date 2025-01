Công an TPHCM: Phạt người vượt đèn nhường đường xe cứu thương là sai

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM khẳng định, những người thực hiện hành vi cấp thiết như nhường đường cho xe cứu thương, cứu người thì không bị xử phạt. Tại buổi họp báo định kỳ của TPHCM vào chiều 16/1, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Ban An toàn giao thông TPHCM cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn những ngày qua có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, ý thức tham gia giao thông của người dân đã được nâng cao, những lỗi vi phạm thông thường như chạy xe trên lề đường, vượt đèn đỏ, vi phạm nồng độ cồn... giảm rõ rệt. Số lượng người vi phạm giảm và đặc biệt là số vụ tai nạn giao thông cũng giảm sâu so với cùng kỳ. Ông Lợi cho hay, UBND TPHCM đã quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu cơ quan, ban ngành khảo sát, đánh giá nguyên nhân ùn ứ để kịp thời xử lý. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ùn ứ, đông đúc những ngày qua là do cả nước bước vào thời điểm cuối năm, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao. Mặt khác, việc chấp hành luật giao thông của người dân đã nghiêm túc hơn sau khi Nghị định 168 có hiệu lực, nên dòng phương tiện khi dừng chờ đèn tín hiệu có di chuyển chậm dẫn đến ùn ứ. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TPHCM trả lời họp báo (Ảnh: Bảo Ngọc). Phản hồi phóng viên báo Dân trí về vấn đề người dân có bị xử phạt khi vượt đèn, đi lên lề để nhường đường xe cứu thương hay không; ông Lợi cho biết, ngành giao thông khi làm việc với cơ quan chức năng cũng có sự trao đổi. Khi lực lượng chức năng xử lý sẽ có sự xác minh nguyên nhân, điều kiện để xử phạt thấu tình đạt lý. "Tôi tin tưởng cơ quan chức năng có những hướng dẫn triển khai nghiêm túc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo vệ", ông Lợi nói. Trả lời thêm về vấn đề này, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM khẳng định, những người thực hiện hành vi cấp thiết như nhường đường cho xe cứu thương, cứu người thì không bị xử phạt. "Nếu người dân bị phạt trong trường hợp này thì người thực thi nhiệm vụ đã làm sai", thượng tá Hà nói. Theo ông Nguyễn Thành Lợi, hạ tầng giao thông TPHCM bị quá tải so với lưu lượng xe TP đang quản lý, trên 10 triệu chiếc. Ngoài ra, thành phố còn đảm đương lượng phương tiện lớn xe lưu thông vãng lai, dẫn đến năng lực đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa bị quá tải. Bên cạnh đó, ông Lợi cho hay ở một số thời điểm vẫn xuất hiện lỗi kỹ thuật tại các trụ đèn; việc phối hợp xử lý các tình huống phát sinh cũng chưa kịp thời, còn bất cập đã khiến việc lưu thông của người dân trở nên khó khăn. Từ tình hình thực tế, thường trực UBND TPHCM đã chỉ đạo khảo sát, đánh giá, áp dụng ngay giải pháp lắp đèn phụ để giải quyết vướng mắc. Tình trạng giao thông sáng đầu tuần tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh). "Ngoài ra, TPHCM cũng chỉ đạo các lực lượng huy động thêm nhân lực để tham gia vào phối hợp điều tiết giao thông, để người dân hiểu rõ quy định an toàn giao thông trong tình hình mới", ông Lợi cho hay. Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TPHCM) cho biết, từ đầu năm nay, lưu lượng xe qua khu vực trung tâm thành phố tăng hơn 11%. "Sở GTVT đã phối hợp với Phòng CSGT TPHCM (PC08) rà soát từng nút giao, xem xét những nơi nào có thể lắp được đèn rẽ phải thì lắp ngay để giải tỏa kẹt xe", ông Hải nói và cho biết đến nay, Sở GTVT đã triển khai lắp đèn phụ cho rẽ phải tại 126 nút giao, đơn vị phấn đấu lắp xong ở 500 giao lộ thời gian tới. Hiện nay, vị trí lắp đèn tín hiệu phải đáp ứng quy chuẩn về an toàn giao thông, không cản trở lưu thông cho người đi bộ, người khuyết tật... Chỉ lắp đèn ở vị trí thật sự cần thiết, tăng cường giải phóng phương tiện, không để lãng phí nguồn lực, vật chất.