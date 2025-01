Cộng đồng người Việt tại Brazil vui Xuân Quê hương 2025

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025) và mừng Xuân Ất Tỵ, ngày 11/1, tại thành phố São Paulo (Brazil) Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã trang trọng tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2025. Sự kiện năm nay có sự tham dự của 80 người gồm đại diện bà con người Việt, dâu, rể, đang sinh sống, làm việc và học tập tại Brazil... Trong không khí đầm ấm mừng Xuân, Đại sứ Bùi Văn Nghị gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng và thành công đến bà con cộng đồng và các vị khách mời tới tham dự cuộc gặp mặt. Qua phương tiện thông tin đại chúng, Đại sứ cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới cộng đồng người Việt sinh sống tại Brazil không có điều kiện đến tham dự trực tiếp và cộng đồng người Việt tại Peru, Bolivia, Suriname và Guyana. Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Bùi Văn Nghị cho biết trong năm 2024 lãnh đạo chủ chốt của đất nước đã tiến hành 60 hoạt động đối ngoại, trong đó có 21 chuyến thăm tới các nước và tham dự các hội nghị đa phương; đón 25 đoàn Lãnh đạo các nước thăm Việt Nam. Hơn 170 thỏa thuận hợp tác được ký kết, tạo thêm thế và lực cho đất nước tiếp tục phát triển, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với việc ký kết và cơ bản hoàn thành đàm phán 17 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam đang đàm phán thêm 3 FTA và khuôn khổ kinh tế mới. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, tăng trưởng GDP cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng kinh tế của khu vực với tốc độ tăng trưởng ấn tượng đạt 7.09%, nâng quy mô GDP nền kinh tế lên mức 11,512 ngàn tỷ đồng.... Kiều bào tham dự Xuân quê hương. Về quan hệ Việt Nam – Brazil trong năm 2024, Đại sứ Bùi Văn Nghị chia sẻ bên cạnh chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, chuyến thăm của Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa vào tháng 8 đã tiếp tục khẳng định sự gắn bó giữa hai nước. Quan hệ thương mại song phương tiếp tục là điểm sáng trong hợp tác giữa hai nước. Brazil hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh và đứng thứ hai tại châu Mỹ. Ở chiều ngược lại, Việt Nam giữ vai trò đối tác hàng đầu của Brazil trong ASEAN. Ngoài kinh tế, hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ và du lịch cũng đạt được nhiều tiến bộ. Các sự kiện như Ngày Việt Nam tại Brazil 2024 và Lễ Khánh thành Biển Tôn Vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Brazil không chỉ quảng bá hình ảnh Việt Nam mà còn góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai nước. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát triển về số lượng, mở rộng hơn về địa bàn, đa dạng hơn về thành phần. Với 6 triệu đồng bào ta ở nước ngoài và nguồn kiều hối đạt khoảng 16 tỷ USD trong năm 2024 là những nguồn lực rất quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Đại sứ Bùi Văn Nghị cùng đoàn công tác của Đại sứ quán đã tới thăm và tặng quà gia đình Giáo sư Phan Văn Ngân - một tri thức lớn, nhà khoa học nổi tiếng về hải dương học thuộc Đại học São Paulo tại Brazil. Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh Đại sứ quán luôn xem cộng đồng người Việt Nam tại Brazil là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và đóng vai trò cầu nối quan trọng cho quan hệ song phương hai nước. Đại sứ quán sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của Brazil và các cơ quan trong nước, hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại; nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, công tác lãnh sự. Thay mặt cho bà con cộng đồng tại đây, ông Trần Văn Quang - đại diện cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Brazil, bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến sự phát triển của đất nước qua video clip Dấu ấn 2024 – do VTV4 thực hiện và chia sẻ của Đại sứ Bùi Văn Nghị. Bác Quang nhấn mạnh tuy bà con còn nhiều khó khăn trong việc mưu sinh ở nơi đất khách quê người nhưng vẫn một lòng hướng về đất nước, mong muốn sớm trở về quê hương. Nhân chuyến công tác tại thành phố São Paulo (9-12/1/2025), Đại sứ Bùi Văn Nghị cùng đoàn công tác của Đại sứ quán đã tới thăm và tặng quà gia đình Giáo sư Phan Văn Ngân - một tri thức lớn, nhà khoa học nổi tiếng về hải dương học thuộc Đại học São Paulo tại Brazil. Đoàn công tác của Đại sứ quán cũng đến thăm, lắng nghe và động viên bà con tiểu thương người Việt tại khu chợ đầu mối Madrugada, thành phố São Paulo, bang São Paulo hỏi thăm về gia đình, cuộc sống của bà con. Đoàn công tác của Đại sứ quán đến thăm, lắng nghe và động viên bà con tiểu thương người Việt tại khu chợ đầu mối Madrugada, thành phố São Paulo, bang São Paulo. Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng đã làm việc với Văn phòng Thương mại Việt Nam tại Brazil về kế hoạch công tác trong năm 2025. Đại sứ quán sẵn sàng phối hợp với bộ phận Thương vụ để tổ chức các triển lãm giới thiệu các mặt hàng Việt Nam tại Brazil, nhằm nâng cao giá trị thương hiệu Việt và thúc đẩy giao thương giữa hai quốc gia. Các sự kiện này không chỉ tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Brazil, mà còn giúp xây dựng hình ảnh của các sản phẩm Việt Nam trong mắt người tiêu dùng Brazil, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia ngày càng bền chặt. Đại sứ quán chuẩn bị những món quà mang hương vị đặc trưng Việt Nam giúp bà con phần nào đỡ nhớ hương vị Việt, đặc biệt là đối với những người con xa xứ.