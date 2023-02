Quân đội Việt Nam tìm thấy 3 vị trí nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hatay là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất do thảm họa động đất xảy ra ngày 6/2. Nhiệt độ ban ngày tại Hatay hiện cao nhất là 11 độ C, ban đêm xuống -2 độ C.

Công việc tìm kiếm dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam).

Theo hiệp đồng, nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi, lực lượng tìm kiếm sẽ lập tức báo cáo để thống nhất với lực lượng cứu hộ địa phương cùng phối hợp cứu nạn.

Trên đường cơ động, người dân khi biết tin đã liên hệ nhờ lực lượng của QĐND Việt Nam giúp tìm kiếm người thân tại một số tòa nhà bị sập dọc đường Rustem Tumer Pasa thuộc Antakya, thủ phủ của tỉnh Hatay.