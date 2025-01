Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Ba Lan

Trong cái lạnh 1 độ C, sau cái bắt tay, ôm hôn nồng ấm, Thủ tướng Donald Tusk mời Thủ tướng Phạm Minh Chính di chuyển tới vị trí danh dự và quốc thiều hai nước được Quân nhạc cử lên nghiêm trang. Sáng 16-11, theo giờ địa phương, tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô Warsaw, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cửa xe. Ảnh: VGP Khi đoàn xe chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam tiến vào quảng trường Phủ Thủ tướng, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ra tận nơi đỗ xe đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN Trong cái lạnh 1 độ C, sau cái bắt tay, ôm hôn nồng ấm, Thủ tướng Donald Tusk mời Thủ tướng Phạm Minh Chính di chuyển tới vị trí danh dự và quốc thiều hai nước được Quân nhạc cử lên nghiêm trang. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến sân bay Frédéric Chopin, thủ đô Warsaw. Ảnh: TTXVN Thủ tướng Ba Lan mời Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự, sau đó giới hai Thủ tướng thiệu thành phần đoàn của hai bên tham dự lễ đón. Lễ đón được kết thúc bằng màn diễu binh của quân đội Ba Lan. Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Donald Tusk có cuộc gặp hẹp, đồng thời dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: TTXVN) Trong 75 năm qua, mối quan hệ Việt Nam-Ba Lan được xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục-đào tạo... Ba Lan dành sự ủng hộ nhiệt tình, giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay của Việt Nam. Lãnh đạo hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp nhằm củng cố và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước. Hai nước phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương. Thủ tướng Ba Lan chào mừng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Ba Lan. Ảnh: VGP Với nền tảng quan hệ tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này có ý nghĩa quan trọng, tạo đột phá, nâng tầm quan hệ hai nước. Qua đó đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông Âu. Sáng cùng ngày, trước khi diễn ra Lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm các Liệt sỹ vô danh ở Quảng trường Chiến thắng mang tên Nguyên soái Jozef Piłsludski. Đây là Khu tưởng niệm và tượng đài quan trọng nhất ở Ba Lan, nơi tưởng nhớ những người lính vô danh đã cống hiến cuộc đời cho nền độc lập của Ba Lan. Ghi sổ lưu niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ khâm phục những anh hùng liệt sỹ đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, chủ quyền, dân chủ, tự do và phát triển của đất nước Ba Lan. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ba Lan tại Đông Nam Á và Ba Lan là đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông Âu. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng, năm 2024 đạt 3,435 tỉ USD. Ba Lan đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA). Về đầu tư, tính lũy kế đến tháng 11-2024, Ba Lan có 33 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 473,82 triệu USD. Ba Lan là một trong những nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn dịch COVID-19. Hợp tác trong các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo, nông nghiệp, văn hóa, lao động giữa hai nước cũng phát triển tích cực. Ba Lan đã đào tạo cho Việt Nam hàng ngàn sinh viên và cán bộ khoa học và công nhân lành nghề. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan hiện có khoảng 25.000 người, có truyền thống đoàn kết, hướng về tổ quốc, có nhiều đóng góp cho sở tại và quan hệ hai nước, được chính quyền Ba Lan đánh giá cao.